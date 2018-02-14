İnternet gazeteciliğinde yeni dönem: Reklam istemiyorsan kripto para üret

Medya kuruluşları internet okurlarından para kazanmak için pek çok yöntem denedi fakat bu yeni yöntem muhtemelen bugüne kadarki en cesuru: ABD merkezli Salon sitesi, reklam engelleyici kullanan okurlarına ya engelleyiciyi kapatmalarını ya da Bitcoin benzeri Monero adlı kripto para üretimi için bilgisayarlarını Salon'un kullanımına sunmalarını istiyor.

Kripto para üretimi, bilgisayarların işlemci veya ekran kartlarını kullanarak karmaşık problemleri çözmesiyle yapılıyor.

Salon sitesi okurlarına "İşlemcinizin yalnızca küçük bir kısmını kullanmaya niyetliyiz" diyor.

Sitenin kullandığı eklenti ise, hackerların çok sayıda bilgisayarda kripto para üretmesini sağladığı için tartışılan CoinHive adlı bir eklenti.

Fakat hackerların aksine Salon, kullanıcıların rızasını alarak bunu yapmak istiyor.

Güvenlik araştırmacısı Troy Mursch, "Salon'un yeni reklam modelini denedim" diyor ve ekliyor:

"İşlemci kapasitemin yüzde yüzü kripto para üretimi için kullanılıyor. Bu da bilgisayarımı çok yavaşlatıyor ve ısıtıyor, siteyi açmakta bile zorlanıyorum.