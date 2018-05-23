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İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, ülkelerine saldırması durumunda ABD'nin Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Televizyonda yayımlanan İran Devrim Muhafızları açıklamasında, nükleer anlaşmadan çekilen Trump yönetimine gözdağı verildi.

Açıklamada, ABD’nin saldırması durumunda, sonunun Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e benzeyeceği ifade edildi:

"KADERLERİ SADDAM HÜSEYİN GİBİ OLUR"

"Amerikalı liderler bu mesajı aldı: Eğer İran'a saldırırlarsa, kaderleri Saddam Hüseyin gibi olur."

1980-1988 yılları arasında İran'la savaşan Saddam Hüseyin, ABD'nin 2003'te ülkesini işgal etmesinin ardından 2006'da asılarak idam edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İran Devrim Muhafızları Saddam Hüseyin

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bir hastanenin acil servisini düşünün. Doktor bağırıyor servisin ortasında : hastaya müdahale edin diye. Pozisyon aynen bu. Ekonomi bakanının görevi yardım çağırmak mıdır?
Müslüman çoğrafyasının 2 yalancı kabadayısı bir iran biri bizim türkiye ikiside sadece boş konuşur kınar saçma sapan işler yaparlar alttan alttanda her söyleneni yapar
safi rüzgarsın İran sende bizimkiler gibi arka planda birbiriyle samimi olan, sadece sert söylemlerle rejimi korumak isteyen basit bir politikasın, bil bakalım kime benziyorsun?
Havlayan kuçu ısırmaz İran yiyorsa yap bi operasyon İsrail e
nasıl olacak o iş. iran abd'yi işgalmi edecek? anca savunmada kalır. ha bizde olsa ne olur yalan yok aynı şey olur.
Karakol da doğruyu söyler mahkeme de şaşar
her zamanki komedi iran çıkışları. artık gülerek okuyoruz. bir ülke ancak bu kadar balon olabilir.
ulan haber neeee. yorum ne. butun ekonomistler gene mynette. tam ana muhalefet zihniyeti. hep sikayet hep homur homur soylenme klavye filozoflugu..
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