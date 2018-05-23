İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Televizyonda yayımlanan İran Devrim Muhafızları açıklamasında, nükleer anlaşmadan çekilen Trump yönetimine gözdağı verildi.

Açıklamada, ABD’nin saldırması durumunda, sonunun Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’e benzeyeceği ifade edildi:

"KADERLERİ SADDAM HÜSEYİN GİBİ OLUR"

"Amerikalı liderler bu mesajı aldı: Eğer İran'a saldırırlarsa, kaderleri Saddam Hüseyin gibi olur."

1980-1988 yılları arasında İran'la savaşan Saddam Hüseyin, ABD'nin 2003'te ülkesini işgal etmesinin ardından 2006'da asılarak idam edilmişti.

