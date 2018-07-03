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'Kahraman' köpek sahibini çıngıraklı yılandan kurtardı

03.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaletinde Golden Retrevier cinsi bir köpek, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına sahibini bir çıngıraklı yılanın saldırısında korumayı başardı.

'Kahraman' köpek sahibini çıngıraklı yılandan kurtardı

Sahibi Paula Goldwin, Todd adlı cesur köpeğin kahramanlığını Facebook'ta, Todd'un çıngıraklı yılan ısırığından şişmiş yüzünü gösteren fotoğraflarla paylaştı.

Goldwin yürüyüş yaptıkları sırada yaşadıklarını "Bir tepeden aşağı yürürken az daha daha bir çıngıraklı yılanın üzerine basıyordum. Ama kahraman köpeğim Todd beni kurtardı" dedi.

Paula Goldwin yılanla karşı karşıya kalınca Todd devreye girdi.

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Goldwin "Bacağıma yapıştı ve o an yılan ısırdı. Hemen ağlamaya başladı. Kucağıma aldım ve diğer köpeğim Copper'la birlikte koşmaya başladım. Isırıldıktan 10 dakika sonra hastaneye yetiştirdik. Hızla panzehir verildi ve 12 saat hastanede kaldı. Beni ısırılmaktan kurtardı. Benim kahramanım o" dedi.

Paula Goldwin yaşadığı yerde çıngıraklı yılanların oluşturduğu tehlikeyi bildiğini, ancak karşılaştıkları çıngıraklı yılan türünü fark etmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Goldwin "Ben Arizonalıyım. Çevremdeki bütün tehlikeleri biliyorum. Yılan hiçbir işaret vermedi. Genelde çıngıraklı yılan sesi duyduğumda hemen çekilirim. Ama bu sefer duyamadım" dedi.


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paula goldwin köpek Sahip çıngıraklı yılan golden retriver Arizona ABD

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