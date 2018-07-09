Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

Asya ülkesi Tayland’da ev kiralayan 62 yaşındaki Glenn Pattinson’un cesedi çıplak bir halde bulundu.

Havlama seslerinden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine gelen polis memurları, Glenn Pattinson’un kafatası ve kaburga kemikleriyle karşılaştı.

5 yaşındaki köpeği Cujo da ağzı kanlı bir şekilde yanındaydı. Cujo’nun sahibinin yüzünü ve göğsünü yediği görüldü.

10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Glenn Pattinson’un ölüm sebebi araştırılıyor. Ancak polis, ilk bakışta şüpheli bir durum görülmediğini duyurdu.

Komşu Bell Suchin, “Yaşlı adam 3 yıldır buralarda yaşıyordu ve arkadaş canlısıydı. Köpeğini çok severdi, onu her akşam yürüyüşe çıkartırdı” dedi.

