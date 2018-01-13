HABER

Kanada'da 11 yaşındaki başörtülü kıza makaslı saldırı

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 03:51 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Kanada'nın Toronto kentinde sabah okuluna gitmek üzere yürüyen Müslüman bir kızın yanına yaklaşan saldırgan, başörtüsünü makasla kesmeye kalkıştı. "Nefret suçu" soruşturması başlatan polis, olay sonrası kaçan saldırganı arıyor.

Kanada'da 11 yaşındaki başörtülü kıza makaslı saldırı

Toronto'da sabah okuluna gitmek üzere yürüyen 11 yaşındaki Khawlah Noman'ın yanına yaklaşan saldırgan, makasla başörtüsünü kesmeye çalıştı. Olay, kızın ailesinin polise başvurması sonucu ortaya çıktı. Pauline Johnson Junior Okulu öğrencisi Khawlah Noman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum" dedi.

Kwawlah, cuma sabahı kardeşi Muhammed Zakariyye ile okuluna doğru yürürken arkasından bir kişinin yaklaştığını hissettiğini ve dönüp baktığında kendisine makas tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Saldırganın, başörtüsünü iki kez kesmeye çalıştığını belirten Kwawlah, "Çığlık atmam üzerine kaçtı ancak birkaç dakika sonra yine geldi. Başörtümü tekrar kesmeye devam etti" diye konuştu.

Okula yürüyerek gitme fikrinin artık kendisi için gerçekten korkutucu olduğunu dile getiren Khawlah, saldırgana seslenerek, "Yapmaya çalıştığınız şey her neyse gerçekten yanlış. Özellikle bir çocuğa karşı bu şekilde davranılmamalı." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN TRUDEAU: KANADA BU DEĞİL

Olay üzerine bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kalbim, dini sebebiyle saldırıya uğrayan bu genç kızla birlikte. Onun ne kadar korktuğunu tahmin edemiyorum. Onun ve ailesinin, arkadaşlarının ve Müslüman toplumunun bunu bilmesini istiyorum ki Kanada bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

NEFRET SUÇU SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Ontario Başbakanı Kathleen Wynne ve Toronto Belediye Başkanı John Tory de birer bildiri yayımlayarak saldırıyı kınadı. Öte yandan, Toronto polisinin olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlattığı ve kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

(AA)

Polonya'da 14 yaşındaki Türk kız çocuğuna ırkçı saldırı!
Londra'da saldırıya tepkiler: 'Müslüman komşuma dokunma'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kanada türban Müslüman toronto başörtü makaslı saldırı nefret suçu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Cyle Larin, Beşiktaş için İstanbul'da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ikinci kez ret! 'Anayasa Mahkemesi görev gaspı yaptı'

Şahin Alpay'ın tahliye talebine ikinci kez ret! 'Anayasa Mahkemesi görev gaspı yaptı'

Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!

Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorlar

Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorlar

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Rusya duyurdu: Hmeymim Hava Üssü'ne saldıranların tümünü öldürdük

Rusya duyurdu: Hmeymim Hava Üssü'ne saldıranların tümünü öldürdük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.