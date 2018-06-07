Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda üzerlerine dışkı yağdı!

9 Mayıs'ta yaşanan korkunç olayla ilgili anne Susan Allan olayın şokunu hala atlatamadıklarını söyledi.

"Orada, arabanın içinde oturuyorduk. Arabanın sunroof'u da açıktı. Bir anda üzerimize sıvı olarak dışkı yapmaya başladı. Yüzüme, kıyafetlerime sıçradı hatta tüm arabaya doldu diyebilirim," dedi.

Allan'ın büyük oğlu Travis ise olayın yaşandığı esnada büyük bir yolcu uçağının tam da üstlerinden geçtiğini belirtti.

"Önce kollarımda soğuk bir şey hissettim. Daha sonra kokuyu duyunca neye baulaştığımızı anladım dedi. Berbattı!" dedi.

Olay sırasında uçtuğu belirtilen uçağın ait olduğu şirket Transport Canada olaya ilişkin açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ancak Fox News'e konuşan başka bir yetkili de açılan soruşturmanın olayla alakalı olmadığını belirtti.

Allan, tatsız olayın çok daha vahim sonuçlar yaratabileceğini iddia ederek şirketten tazminat talebinde bulundu.

Havayolu şirketlerinin uçuş sırasında depolanan dışkı ve atıkları 'mavi buz' yaparak dondurduğu biliniyor. Olayın sebebine ilişkin hala net bir açıklama yapılabilmiş değil.

