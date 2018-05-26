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KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2018 00:21 | Son Güncelleme

KKTC’de Türk bayrağını indirme girişiminde bulunan 2 kişi tutuklandı.

KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar

Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan şehitler anıtındaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Olay, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan şehitler anıtında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens (30) ve Fransız Marc leon Edward Chamıchıan (23), elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı. Bu sırada elçilikte görev yapan askerler olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti. Olay yerine gelen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

lefkoşa

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin KKTC'de turist olarak bulundukları öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
türk bayrağı KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrak şehit

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