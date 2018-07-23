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Komünizm sembolü komünizmi anayasadan çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Özel mülkiyete izin veren "komünizm" kavramının yer almadığı yeni Küba Anayasası parlamentoda onaylandı. Anayasa kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.

Komünizm sembolü komünizmi anayasadan çıkardı

Küba’da ‘komünist bir toplum inşa etme’ hedefinin yer almadığı yeni anayasa parlamentoda onaylandı. 224 maddeden oluşan sosyalist Küba’nın yeni anayasası oy birliği ile kabul edildi.

1976’da, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden önce hazırlanan anayasanın ‘güncellenmesi’ amacını taşıyan yeni anayasa, Küba’nın piyasa ekonomisine daha fazla açılmasını, sivil hakların iyileştirilmesini, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesini, devlet başkanının yetkilerinin sınırlandırılmasını ve başbakanlık ofisinin kurulmasını öngörüyor.

‘DEVRİME GÜÇ KATACAK’

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel oylamadan sonra yaptığı açıklamada, “anayasa reformunun Küba’nın birliğine ve devrime güç katacağını” söyledi. Yeni anayasa şimdi, 2016’da ölen devrim lideri Fidel Castro’nun doğum günü olan 13 Ağustos ile 15 Kasım arasında kamuoyunda tartışılacak, ardından da referanduma sunulacak. Devlet Başkanı Diaz-Canel Kübalıları ‘aktif ve bilinçli’ bir şekilde tartışmaya katılmaya çağırdı; “her Kübalının hür bir şekilde fikrini açıklayabileceğini ve ülkenin geleceğini yansıtacak bir anaya metninin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceğini” belirtti.

Anayasa değişiklikleri arasında şunlar var:

Komünist Parti tek parti olarak kalacak fakat anayasa ile belirlenen amacı, komünizm değil sosyalizm inşa etmek olacak. ‘Komünist bir toplum inşa etme hedefi’nden söz eden bölüm anayasadan çıkarılıyor.

Özel mülk sahibi olmak, anayasa ile tanınıyor.

Devlet başkanı artık, ülkenin en üst yürütme organı olan Devlet Konseyi’nin ve bakanlar kurulunun başkanı olmayacak.

Küba Ulusal Meclisi’nin başkanı, aynı zamanda Devlet Konseyi’nin başkanı olacak.

Bir başbakanlık kurumu yaratılıyor.

Devlet başkanlarının ilk seçildikleri sırada 60 yaşın altında olması gerekecek. Bu göreve beşer yıllık iki dönem sınırlaması gerekecek.

Eşcinsel evliliklerin önü açılıyor.

Yeni anayasanın referanduma ne zaman sunulacağı henüz belli değil.

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