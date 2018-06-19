Londra’da metro istasyonunda patlama

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Southgate Metro İstasyonu’nda polisin şüpheli bir paket bulunduğuna dair aldığı ihbardan sonra küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre, Londra trafik polisi yaptığı açıklamada, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve olayda ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

