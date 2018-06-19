HABER

Londra’da metro istasyonunda patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir metro istasyonunda küçük çaplı bir patlama meydana geldiği öğrenildi.

Londra’da metro istasyonunda patlama

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Southgate Metro İstasyonu’nda polisin şüpheli bir paket bulunduğuna dair aldığı ihbardan sonra küçük çaplı bir patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

İHA'nın aktardığına göre, Londra trafik polisi yaptığı açıklamada, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve olayda ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Steinmeier Almanya-ABD ilişkilerinden endişeliSteinmeier Almanya-ABD ilişkilerinden endişeli
Pentagon: ‘Türk Askerleri Menbiç’in İçine Girmeyecek’Pentagon: ‘Türk Askerleri Menbiç’in İçine Girmeyecek’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra patlama

En Çok Okunan Haberler

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

24 Haziran seçimleri için iki kere oy kullanıp bir de Facebook'tan paylaştı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararı aldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararı aldı

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılıyor

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılıyor

İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.