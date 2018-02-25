Moskova'da panik! 4 bin kişi tahliye edildi

Moskova acil durum servislerinden bir kaynak, Sputnik’e konuyla ilgili açıklamasında bomba ihbarı içeren anonim telefon aramasının ardından Moskova’nın merkezinde bulunan ‘Ohotnıy Ryad’ alışveriş merkezinden yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Yetkili, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçlerinin alışveriş merkezindeki tüm mahalleri kontrol ettiklerini de sözlerine ekledi.
‘ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YAPILAN ARAMADA BOMBAYA RASTLANMADI’
Güvenlik güçlerinin, 4 bin kişinin tahliye edildiği Moskova’daki alışveriş merkezinde yaptıkları aramada bombaya veya patlayıcı düzeneğe rastlamadıkları bildirildi.
Sputnik’e konuşan bir acil durum servisi yetkilisi, “Alışveriş merkezinin içinde yapılan arama çalışmaları tamamlandı, bomba ihbarı doğrulanmadı” açıklamasında bulundu
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