Papua Yeni Gine'de bir yanardağ kül püskürtmeye başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) - Papua Yeni Gine'deki volkanik bir ada kül püskürtmeye başladı.

Papua Yeni Gine'nin kuzeyinde yer alan volkanik Kadovar Adası kül püskürtmeye başladı ve adada yaşayan 500 kişi tahliye edildi. Adada yer alan 365 metrelik yanardağın 5 Ocak'ta kül püskürtmeye başlamadan önce faal olmadığı düşünülüyordu.

Yerel haberlerde yüksekliği 2.133 metreye oluşan küllerin duman bulutu oluşturduğu ve duman bulutunun Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısına doğarı hareket ettiği söylendi. Bilim insanları yanardağın patlama ihtimalinin de bulunduğunu ve patlamasının bölgede tsunami ve heyelan oluşumlarını tetikleyebileceğini söyledi. (Fotoğraflı)