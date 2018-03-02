Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Zimbabve Sağlık Bakanı David Parirenyatwa, geçen hafta başkent Harare'de HIV/AIDS ile mücadele için düzenlenen bir etkinlikte Çin malı prezervatiflerden şikayet etti.

Dünyada AIDS'e yol açan HIV virüsü vakalarının en çok görüldüğü bölgenin Afrika'nın güneyi olduğuna ve HIV bulaşmasını önlemek için prezervatif kullanımının önemine dikkat çeken Parirenyatwa, gençlerin özellikle beğendiği bir prezervatif tipi olduğunu, ama yerli üretim yapamadıklarını belirtti.

YERLİ ÜRETİM ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Parirenyatwa, ''Çin'den ithal ediyoruz, ama bu kez de bazıları, prezervatifler çok küçük diye yakınıyor'' dedi. Parirenyatwa, tatmin etmeyen ithal mamullere bağımlı kalmamak için yerli firmalara prezervatif üretimine geçmeleri çağrısında bulundu.

"AFRİKALI TÜKETİCİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"



Zimbabve Sağlık Bakanı'nın çıkışı Çin'de yankılandı ve karşılıksız kalmadı. Pekin merkezli prezervatif şirketi Daxiang'ın CEO'su Zhao Çuan, çok çeşitli boyutlarda ve dokularda prezervatif üretimine geçmeyi planladıklarını duyurdu.