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Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Çok yüksek orandaki HIV/AIDS'le mücadele eden Zimbabve, Çin malı prezervatiflere bağımlı kalmaktan şikayetçi. Sağlık Bakanı David Parirenyatwa konuya ilişkin "Çin'den ithal ediyoruz, ama bu kez de bazıları, prezervatifler çok küçük diye yakınıyor" açıklamasını yaptı.

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Zimbabve Sağlık Bakanı David Parirenyatwa, geçen hafta başkent Harare'de HIV/AIDS ile mücadele için düzenlenen bir etkinlikte Çin malı prezervatiflerden şikayet etti.

Dünyada AIDS'e yol açan HIV virüsü vakalarının en çok görüldüğü bölgenin Afrika'nın güneyi olduğuna ve HIV bulaşmasını önlemek için prezervatif kullanımının önemine dikkat çeken Parirenyatwa, gençlerin özellikle beğendiği bir prezervatif tipi olduğunu, ama yerli üretim yapamadıklarını belirtti.

YERLİ ÜRETİM ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Parirenyatwa, ''Çin'den ithal ediyoruz, ama bu kez de bazıları, prezervatifler çok küçük diye yakınıyor'' dedi. Parirenyatwa, tatmin etmeyen ithal mamullere bağımlı kalmamak için yerli firmalara prezervatif üretimine geçmeleri çağrısında bulundu.

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"AFRİKALI TÜKETİCİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Zimbabve Sağlık Bakanı'nın çıkışı Çin'de yankılandı ve karşılıksız kalmadı. Pekin merkezli prezervatif şirketi Daxiang'ın CEO'su Zhao Çuan, çok çeşitli boyutlarda ve dokularda prezervatif üretimine geçmeyi planladıklarını duyurdu.

South China Morning Post gazetesine konuşan Çuan,''Zimbabve gibi müşterilerin farklı taleplerini karşılayacak kabiliyete sahibiz, bu zaten bizim yükümlülüğümüz. Afrika'daki kullanıcılarla ilgili veriler üzerinde inceleme başlattık. Daha farklı boyutlarda üretime geçmeye hazırlanıyoruz'' dedi.

"HER ÜLKENİN ZEVKİ BAŞKA"

Daxiang CEO'su, bölgelere göre taleplerin değiştiğini, örneğin Çinli erkeklerin ince prezervatiften, Kuzey Amerika'daki erkeklerin yumuşak bir his veren prezervatiften hoşlandığını anlattı.

CİNSEL YOLDAN BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN TEK YÖNTEM

Doğu kontrolünde yüzde 82 oranında etkili bir önlem olan prezervatifler aynı zamanda cinsel yollardan bulaşan hastalıklardan koruyan tek yöntem.

UNAIDS'in 2016 verilerine göre Zimbabve nüfusunun yüzde 13.5'i HIV/AIDS'e yakalanmış durumda ve buna her yıl yeni 40 bin vaka ekleniyor. En yaygın sebep, korunmasız heteroseksüel ilişki.

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Prezervatifi öyle yerlerde kullandılar ki!Prezervatifi öyle yerlerde kullandılar ki!
Prezervatifin varlığından bile haberdar değiller!Prezervatifin varlığından bile haberdar değiller!
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Anahtar Kelimeler:
çin prezervatif Zimbabve cinsel ilişki

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çinliler kendilerine göre imal ediyor tabi :)
O kadar sulak yerde durmayın oğlum azıcık da kurak yerde durun büyümez fazla
Ne demek küçük geliyor... diger milletlere hakarettir küçük görmektir... daha once böyle bi sikayet gelmemişti:)))
ölçün sonra üretin
MEMLEKETTE 8 ŞEHİT VAR SİZİN YAPTIĞINIZ HABERE BAKIN HİÇ UTANMANIZ KALMAMIŞ. ALLAH SİZİ BİLDİGİ GİBİ YAPSIN
ulan ilk kez böyle bi şikayet görüyorum.. ee soba borusuna çuval giydirmek zordur tabi
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