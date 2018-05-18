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Putin ve Esad Soçi’de bir araya geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 02:08 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye rejimi Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiği bildirildi.

Putin ve Esad Soçi’de bir araya geldi

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Putin, Suriye’de elde edilen askeri başarının ardından, siyasi sürecin devam etmesi için ilave koşulların oluştuğuna işaret ederek, “Astana süreciyle de bu yolda önemli bir ilerleme sağlandı. Bir sonraki hedef, ekonominin düzeltilmesi ve zor durumdakilere insani yardımların sağlanması.” ifadelerini kullandı.

Esad da Suriye’nin giderek daha istikrarlı bir konuma geldiğini savunarak, “Astana ve Soçi’de yürütülen müzakere süreçlerini de değerlendirme fırsatı olacak.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşme sonrasında Esad’ın, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir anayasa komisyonu oluşturulması için heyet gönderme kararı aldığını belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Esad

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