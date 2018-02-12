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Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 13:14 | Son Güncelleme

Rusya’da, içinde yolcular ve mürettebat dahil 71 kişinin bulunduğu uçağın düşme görüntüleri ortaya çıktı. Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise düşen uçaktan kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yolcu uçağının yere çarpma anı olay yerine yakın bir binadaki güvenlik kamerasından görüntülendi. Görüntülerde uçağın yanarak düştüğü ve hızla zemine çarptığı görülüyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 71 kişinin bulunduğu düşen yolcu uçağından kurtulan olmadığını belirterek, kimlik tespitinin zaman alabileceğini açıkladı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya uçak Kaza

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
allah rahmet eylesin kötü durum.
@hpeker_1984 müslüman olmayan insanlara rahmet okunmaz mekanı cennet olsun denilmez zira onlar çoktan cehennemi tercih edenlerdir.
@erol_okcu hepsinin müslüman olmadığını nerden biliyorsun kalplerini açıp mı baktın?Bu kadar çok biliyorsan hüsnü zanla yaklaşman gerektiğini de öğren.
@eray_gunaydin_2018 peki sen yada diğer arkadaş hepsinin müslüman olup yada olmadığını biliyormusun hayır tabi ki Yaratan ile olan kişinin kendi içinde ibadetinde olan durumdur dışardan ne göründüğü önemli değil, ama bazende görünen köy klavuz istemez bu nedenle olasılıkla konuşulan durum oluyor o zaman . düşen uçak rusyada ve genel olarak hristiyan toplumu olduğunu düşünerek yorumladım aksi durum varsa da zaten gerektiği şekilde ameli sorgulanır.
@erol_okcu erol okcu bence senin yerin bu zihniyette olduğun için belli direk cehenneme gitceksin yada mahalle imamın sana cennet garantili bir muska yapsın yerıni garantile senın zihniyetin boyle ilkel çalışıyor allahım akıl dağıtırken bu cahil sebeplenmemiş belli oldu
@erol_okcu sen nasıl bir aptalsın? Yaşadığın savunduğun dini öğren acilen şayet Islamiyette böyle bir zihniyet yok.
@musicaravan_2017 cenaze namazlarını da kılarsın o zaman hristiyanların öylemi ? bunu anlıyorum demek istediğinden . yani inancımızda böyle bir gerçeklik yok mu diyorsun bence sen öğrenmelisin çok ileri geri zihniyetli arkadaşım.
EROL GİBİ ZIHNIYETLER OLDUKÇA CEHENEM BOŞ KALMAYCAK
ICINDE MUSLUMAN OLMADIGNI NERDEN BILIYORSUN ILERİ ZEKA.UCAKTA YOLCUK YAPANLARIN YARISINDAN FAZLA MUSLUMANDIR
görülüyorki kanı bozuk hristiyan kökenli arkadaşların kanına dokunmuş söylediklerim . ee ne diyelim ki yarası olan gocunur . ben lafımı ortaya söyledim üzerine alınan kendini kaşır ama anlamak isteyen de gayet rahat anlar.
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