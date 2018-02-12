Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Yolcu uçağının yere çarpma anı olay yerine yakın bir binadaki güvenlik kamerasından görüntülendi. Görüntülerde uçağın yanarak düştüğü ve hızla zemine çarptığı görülüyor.
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 71 kişinin bulunduğu düşen yolcu uçağından kurtulan olmadığını belirterek, kimlik tespitinin zaman alabileceğini açıkladı.
İHA
Afrin şehidinin maaşına haciz skandalı! Adalet Bakanlığı harekete geçti
Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!
Bu görüntüye 25 yıl hapis cezası verildi
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!
Öğretmen 'özgeçmişinizi yazın' dedi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı...
Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Nostradamus'un 2018 kehanetleri ürküttü
Kalça selfiesi çekmeye kalktı, uçaktan atıldı!
Okuyucu Yorumları 10 yorum