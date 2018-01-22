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Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 10:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu ve milis güçlerinin İdlib'de çembere alınan Fetih el Şam (El Nusra) militanlarını etkisiz hale getirmeye yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Suriye ordusu birlikleri ve milis güçleri 1500'den fazla militanı bulunan ve İdlib'in doğusunda çembere alınan Fetih el Şam (El Nusra) birliğini ortadan kaldırmaya yönelik operasyonuna başladı. Militanların ellerinde tanklar, piyade muharebe araçları, topçu sistemleri ve havan topları var" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye ordusunun son 24 saatte Ebu Duhur askeri havaalanının yaklaşık 6 kilometre kadar kuzeyine ilerleyebildiği ve 24 yerleşim birimini militanlardan temizlediği vurgulandı.

Suriye ordusu önceki gün 2015'te El Nusra tarafından ele geçirilen Ebu Duhur havaalanının kontrolünü geri almıştı.

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Rusya Suriye İdlib El Nusra Afrin fetih el şam

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
işallah karşı karşıya gelmeyiz
temizlik imandan gelir turkiyede temizlik yapiyor suriyede
Ya suriye ordusu demeyin şuna suriyenin ordusunu var esed için savaşan iran ve rus desdekli şii milisler var. El nusra yok edilmeli ama şimdi iyi izleyin el nısra diye sivil halkı bombalayım ateş altına alacaklar ve dünya seyredecek ama türkiye ye sivil kayıplar için uyarırkar sanki türk ordusu sivilere saldırıyormuş gibi lanet dünya kör olası dünya gün gelecek bir cift sözümüz olucak allahın izniyle...
idlibi kürtlere karşılık satılar.
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