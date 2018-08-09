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Son dakika... Deprem Endonezya'yı bir kez daha vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülke bugün 6.2 şiddetindeki depremle bir kez daha sarsıldı

7 şiddetindeki depremde yüzlerce insan hayatını kaybederken, bin 477 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edilmişti.

Depremde, evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının da depremde zarar gördü.

Bölgede özellikle enkaz alanlarında ağır iş makinelerinin dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin yaralarını sarmaya çalışan ülke bugün bir depremle daha sarsıldı.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Lombok Adası

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