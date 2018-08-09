Son dakika... Deprem Endonezya'yı bir kez daha vurdu!

7 şiddetindeki depremde yüzlerce insan hayatını kaybederken, bin 477 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edilmişti.

Depremde, evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının da depremde zarar gördü.

Bölgede özellikle enkaz alanlarında ağır iş makinelerinin dahil olduğu kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin yaralarını sarmaya çalışan ülke bugün bir depremle daha sarsıldı.



