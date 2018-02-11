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Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ | 11.02.2018 15:24 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre 71 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Reuters Haber Ajansı, Antonov 148 tipi yolcu uçağının Moskova'dan havalandıktan hemen sonra radardan kaybolduğunu duyurdu. Rus İnterfax Haber Ajansı'na dayandırılan haberde, Saratov Havayolları'nın işlettiği uçağın Moskova bölgesinde düştügü belirtildi. Uçakta 71 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

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Öte yandan Sputnik'in aktardığına göre, Moskova Acil Durumlar Baş İdaresi'nden yapılan açıklamada, uçağın Ramenskiy şehrinde düşmüş olabileceği ve kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığı aktarıldı. Nitekim bir kaynak, AN-148 tipi yolcu uçağının yerinin havadan yapılan arama sonucu tespit edildiğini söyledi. Domodedovo Havalimanı'ndan bir kaynak da uçaktaki 71 kişinin 65'nin yolcu, 6'sının da mürrettebat olduğunu söyledi. Kazada kurtulan olmadı.

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Moskova rus yolcu uçağı

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