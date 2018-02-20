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Suriye'de savaşı alevlendiren bu keşif mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 09:40 | Son Güncelleme

İran Hizbullah’ına ve Devrim Muhafızları’na yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzeleri'nin İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı...

Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olduğu görülüyor.

Fakat bu görüntüler başka bir iddiayı da gündeme getirdi. İran'ın yayınladığı söz konusu petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla aynı bölgede Suriye kara sularında çok daha büyük bir petrol yatağı bulunduğu iddia edildi. Ruslara ait iddia Suriye’de yaşanan savaşın alevlenerek büyümesi neden olma ihtimalini taşıyor.

İddianın kaynağı RF-SMI adında bir Rus gazetesi…

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Habere göre Suriye kara sularında 2012 yılında bulunan fakat 2015 yılında kamuoyuyla paylaşılan büyük miktarda petrol ve doğalgaz kaynağı bulundu. Toplam 14 kuyudan oluşan ve günde 6-7 milyon varil petrol çıkarılabilecek bir kaynaktan bahsedilirken, Suudi Arabistan’ın günlük hacmi 12 milyon varil olduğuna dikkat çekildi. Çıkarılabilecek doğalgaz ve petrolün Katar ve Rusya’nın üretimi ile ciddi rekabet edebilecek miktarda olduğu aktarıldı.

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Üstelik bulunan petrol yatağı sadece 250 metre derinlikte olduğu iddia ediliyor. Petrol sahasındaki aramanın ise Norveçli Ancis şirketi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Rus gazetenin haberine göre, petrol ve doğalgazla ilgili bu bilgi, Şam'daki Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı Dr. Imad Fauzi Shuaybi tarafından Lübnan'daki Al Mayaddin televizyon kanalına verildi. Shuaybi, Al Mayaddin'in "Zamanın Diyalogu" programında 1 Nisan 2013'te "Kara denizlerinde Suriye kıyılarından Norveçli şirket Ancis tarafından jeolojik keşif gerçekleştirildi" diyerek orada 14 petrol yatağı bulunduğunu ileri sürdü. Shuaibi, 14 petrol sahasının Lübnan sınırından Suriye şehri Banias'a uzanan bölgede olduğunu iddia etti.

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2012 yılında bulunduğu iddia edilen petrol ve doğalgaz yatağının ardından Suriye’de çatışmaların alevlenmesi ise iddiayı kuvvetlendirdi. Bugün İran’la İsrail arasında yaşanan gerginlikler ve Rusya’nın ABD'ye karşı bölgedeki etkinliğini arttırması da bu iddiayı güçlendiriyor.

İşte iddiaya konu olan bölge:

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Hizbullah Devrim Muhafızları israil

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şia iranı bü yüzden sevmem.tarih boyunca müslüman ülkelerle savastı
senin zihniyetin belli, Şİİ diye belirtmişsin, ayrıca İSRAİL ne zaman MÜSLÜMAN oldu ?
onlar birbirini ısırmaz
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