Suriye'de savaşı alevlendiren bu keşif mi?

Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olduğu görülüyor.

Fakat bu görüntüler başka bir iddiayı da gündeme getirdi. İran'ın yayınladığı söz konusu petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla aynı bölgede Suriye kara sularında çok daha büyük bir petrol yatağı bulunduğu iddia edildi. Ruslara ait iddia Suriye’de yaşanan savaşın alevlenerek büyümesi neden olma ihtimalini taşıyor.

İddianın kaynağı RF-SMI adında bir Rus gazetesi…

Habere göre Suriye kara sularında 2012 yılında bulunan fakat 2015 yılında kamuoyuyla paylaşılan büyük miktarda petrol ve doğalgaz kaynağı bulundu. Toplam 14 kuyudan oluşan ve günde 6-7 milyon varil petrol çıkarılabilecek bir kaynaktan bahsedilirken, Suudi Arabistan’ın günlük hacmi 12 milyon varil olduğuna dikkat çekildi. Çıkarılabilecek doğalgaz ve petrolün Katar ve Rusya’nın üretimi ile ciddi rekabet edebilecek miktarda olduğu aktarıldı.