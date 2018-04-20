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Terör örgütü ETA, resmen özür diledi!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Geçen yıl silahlarını teslim eden terör örgütü, İspanya'da yol açtığı kayıplar için özür diledi.

Terör örgütü ETA, resmen özür diledi!

İspanya'da 58 senelik silahlı mücadelesini geçen yıl bitiren ayrılıkçı terör örgütü ETA, bugün yaptığı açıklamayla özür diledi. Resmi açıklamada, yol açılan zararlardan söz ediliyor.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için onlarca terör saldırısı düzenleyen ETA, 8 Nisan 2017'de elindeki bombalar ve silahları teslim ederek karanlık bir dönemi sona erdirmişti.

1959 yılında diktatör General Franco döneminde kurulan ETA örgütü, yedi sene önce tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

Örgütün dünya çapında ses getiren en büyük saldırısı, 1973 yılında Franco döneminin başbakanı Luis Carreo Blanco'nun bombayla öldürülmesiydi. Bu saldırı, dünyanın dikkatini ETA üzerine çekti.

ETA'nın düzenlediği eylemlerde 800'den fazla kişi öldü. Avrupa Birliği, 2001 yılında Avrupa Birliği ETA'yı terörist örgüt olarak ilan etmişti. Söz konusu karar, İspanya hükümeti için bir zafer olarak kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya ETA

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