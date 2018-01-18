Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin teröristlerden temizlenmesi için düzenlemeyi öngördüğü operasyonun hazırlıkları son aşamaya gelirken, terör örgütü PKK/YPG'nin de Türkiye ve ÖSO’ya karşı kirli planlar hazırladığı ortaya çıkartıldı.
RAPORLARA YANSIDI
İstihbarat birimlerinin raporlarında, terör örgütünün operasyonu protesto bahanesiyle toplanılmasını istediği, ardında da bu gösterilerde bombalı eylemler yaparak suçu Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna atmayı düşündüğü, böylelikle Afrin’de sivilleri Türkiye’ye karşı kendi yanlarına çekmeyi istediği yer aldı.
'BOMBALI ARAÇ PATLATACAKLAR'
Ses kayıtlarından birinde, “Yarın PKK protesto yapacak. Afrin ahalisi ve bütün Kürtler protestoya katılacak. Ve protestoda bombalı araç patlatacaklar. Veya uzaktan havan topuyla vuracaklar, Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusunu suçlayacaklar” ifadeleri geçiyor.
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