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Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

TSK'nın planladığı Afrin operasyonu öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’de bombalı saldırı gerçekleştirmeyi, suçu da Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna atmayı planladığı ortaya çıktı. Kirli plan ses kaydına yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin teröristlerden temizlenmesi için düzenlemeyi öngördüğü operasyonun hazırlıkları son aşamaya gelirken, terör örgütü PKK/YPG'nin de Türkiye ve ÖSO’ya karşı kirli planlar hazırladığı ortaya çıkartıldı.

RAPORLARA YANSIDI

İstihbarat birimlerinin raporlarında, terör örgütünün operasyonu protesto bahanesiyle toplanılmasını istediği, ardında da bu gösterilerde bombalı eylemler yaparak suçu Türkiye ve Özgür Suriye Ordusuna atmayı düşündüğü, böylelikle Afrin’de sivilleri Türkiye’ye karşı kendi yanlarına çekmeyi istediği yer aldı.

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'BOMBALI ARAÇ PATLATACAKLAR'

Ses kayıtlarından birinde, “Yarın PKK protesto yapacak. Afrin ahalisi ve bütün Kürtler protestoya katılacak. Ve protestoda bombalı araç patlatacaklar. Veya uzaktan havan topuyla vuracaklar, Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusunu suçlayacaklar” ifadeleri geçiyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı PYD Afrin PYG

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Patlayan bombalardan sonra oyumuz artti diyen Bopcu hainler yahudi tasmalilar birakin gidin haburda alkışlayıp oslo da buluşan dolmabahcede nikah kıyan imralida aynı yatağa giren barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlar..
olan mehmetcige olacak,suriye hava kuvvetleri ve ordusu olan ypg tepemize binecek,rusyadan izin almaya gidenlere de icazeti zorla verecekler,ucuz kahramanlıgın bedeli agır olacak:(
Bu SOYSUZLARDAN HER ŞEY BEKLENİR...
ne saçma sapan bir haber zaten türkiye afrini bombalamak için uğraştığını dünya alem biliyor ne demek pkk bombalayip türkiyenin üstüne atacaktı demekki türkiye efrine girmeyecek
Yeni taktik dediklerini yuzyilardir kullananlar bu yüzyılda bile mertlik yapamiyorlar gibi
Bunlar zaten etek giyen kahpeler değil mi.Her türlü şey beklenir bunlardan.
mit müsteşarı ve genelkurbay başkanı rusyaya izin almayamı gitti
bırak bombaların lar ne diye haber yapıyorsun zaten turkiyede bombalamiycakmiydi tabi blöf değilse kendinizle celisiyorsunuz
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