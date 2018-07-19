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Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.07.2018 19:07 | Son Güncelleme

Trump'ın eski baş stratejisti Stephen Bannon NBC'ye verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Dünyanın en tehlikeli insanı' ifadesini kullandı.

Bannon Trump'ın stratejilerini yorumladığı konuşmasında Trump'ın güçlü kişiliklere sahip liderlerin etkisine girdiğini ve onların çekiminde kaldığını söyledi.

ERDOĞAN DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ADAMI VE TRUMP ONU SEVİYOR

Bannon Trump için "Çinli lideri Şi'yi seviyor, Erdoğan'ı seviyor, ki kendisi dünyanın en tehlikeli adamıdır" ifadesini kullandı.

"ONLAR ÜLKELERİNİ BİRİNCİ PLANDA TUTUYOR"

Trump'ın Putin'i de ilgi çekici bulduğunu belirten Bannon "Çünkü bu kişileri ülkelerinin güçlü liderleri olarak görüyor. Onlar milliyetçi, ülkelerini ilk plana koyuyorlar ve diğerlerinin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorlar" dedi.

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erdoğan Trump Stephen Bannon dünyanın en tehlikeli adamı

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