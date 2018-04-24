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Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 19:02 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir-iki ay içinde görüşmeye hazırlandığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü

Kim Jong Un'u 'çok açık', 'çok onurlu' diye niteleyerek öven Trump, Kuzey Kore liderinin aralarında planlanan görüşmenin mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleşmesini istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kuzy kore Trump Kim Jong Un

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