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İYİ Parti'den olağanüstü kurultay için 'izleyici' kararı! O isimler dışında kimse davet edilmeyecek

24.04.2024 20:50
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak partilerinin 5. olağanüstü kurultayına izleyici alınmayacağını bildirdi. Olgun delegeler, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmeyeceğini açıkladı.

İYİ Parti'den olağanüstü kurultay için 'izleyici' kararı! O isimler dışında kimse davet edilmeyecek

Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini anımsattı.

Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

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Olgun, "Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, İYİ Parti ailesi olarak kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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