HABER

Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 22:53 | Son Güncelleme

Geçen Şubat ayında Brezilya'da bir uçuş sırasında, yolculardan biri mastürbasyon yaparken yakalandı.

Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan bir yolcu tarafından çekilen 39 saniyelik videoda, kendini battaniyeyle kamufle eden şık giyimli adamın, elindeki cep telefonuna bakarken, mastürbasyon yaptığı görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; akabinde, görüntüleri kaydeden kişi, kamerayı adama doğru çeviriyor. Haberde açık kimliği belirtilmeyen şahıs duraksıyor ve rahatsız olmuş gibi görünüyor.

Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuşGürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya mastürbasyon uçak uçakta mastürbasyon

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah'tan müslüman değil de. Mynetin köpekleri saldıramamış. Müslüman olsaydı 1000 tane yorum olurdu altında. İslama müslümümanlara sövmeyen fırsat kollayan köpekler.
en azından adam tecavüz etmiyor kimseye hayvadanda skmyo kendini tatmin ediyorki başkaıana kötülük etmemesi için
mynet bunları görüptemi yayınlıyorsun hele bir söyle da
Diğer Haberler
ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

ABD’nin Kuzeydoğusunda Fırtınalar Durmuyor

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

“Cumhuriyet davasında gazetecilik yargılanıyor”

Trump Yeni Gümrük Vergisi Planını Açıkladı

Trump Yeni Gümrük Vergisi Planını Açıkladı

İstanbul'da kadınlardan gece yürüyüşü

İstanbul'da kadınlardan gece yürüyüşü

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

ABD'den kritik Türkiye açıklaması

İngiltere Başbakanı’ndan Moskova’ya Uyarı

İngiltere Başbakanı’ndan Moskova’ya Uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.