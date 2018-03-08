Uçakta mastürbasyon yaptı! İğrenç olay

Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan bir yolcu tarafından çekilen 39 saniyelik videoda, kendini battaniyeyle kamufle eden şık giyimli adamın, elindeki cep telefonuna bakarken, mastürbasyon yaptığı görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; akabinde, görüntüleri kaydeden kişi, kamerayı adama doğru çeviriyor. Haberde açık kimliği belirtilmeyen şahıs duraksıyor ve rahatsız olmuş gibi görünüyor.