UNICEF: Kasırga mevisimi yaklaşıyor, 720 bin Arakanlı çocuk risk altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yayımladığı son rapora göre Myanmar'daki şiddetten Bangladeş'e kaçan 720 bin Arakanlı çocuk bölgede yaklaşan kasırga nedeniyle risk altında.

UNICEF, bölgede kasırga mevsiminin yaklaştığına dikkat çekerken sel ve bulaşıcı hastalıkların da mülteci kamplarında yaşayan çocukları tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Rapora göre, geçen yıl başlayan şiddet olaylarının ardından halen 185 bin Arakanlı çocuk Myanmar'da yaşıyor. 534 bin çocuk ise Bangladeş'te mülteci olarak bulunuyor.

UNICEF'in Bangladeş temsilcisi Edouard Beigbeder, "Arakanlıların tarihindeki en kötü noktaya ulaşmak üzereyiz. Ağustos 20017'den önce buradaki geçici kamplara gelen çocuklar, Ağustos 2017 öncesi kamplara yerleşenler... Cox's Bazar'daki kamplarda neredeyse yarım milyon hatta biraz daha fazla çocuğun çok zor şartlarda yaşadığından söz ediyoruz" dedi.

Kasırga mevsiminin yaklaştığını belirten Beigbeder, "Eğer kötü bir kasırga bu kampların üzerinden geçecek olursa çok ciddi bir durumla karşı karşıya kalırız" uyarısında bulundu.