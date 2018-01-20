HABER

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 11:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kolombiya'daki düğünde damat sarhoş olunca, gelinin komşusu karanlıktan faydalanıp odaya girdi ve genç kızla beraber oldu

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

Kolombiya'da yaşanan olayda 18 yaşındaki gelin, evlendiği gece odasına giren 18 yaşındaki kişinin tecavüzüne uğradı.

DAMAT SIZINCA KARANLIKTAN FAYDALANDI

Damat düğünden sonra aşırı alkol aldığı için uykuya daldı. Bunu fırsat bilen 18 yaşındaki Chhoen Chansen isimli adam, gelinin odasına damat gibi girip karanlıktan da faydalanarak gelin ile cinsel ilişkiye girdi. Gelin sabah olunca yanında yatan adamın kocası değil bir yabancı olduğunu görünce bağırarak yardım istedi. Tecavüzcü, olay yerine çağrılan polis tarafından tutuklandı. Damadın ailesi ise bu olaydan dolayı gelini reddetti.

GELİN ANCAK SABAH FARK ETTİ

Tecavüzcü polise verdiği ifadede, düğün bitince gelinin damattan önce odasına gittiğini, kendisinin de damadın aşırı sarhoş olduğu için balkonda uyuyakaldığını görünce damat rolü yaparak gelinin odasına gidip onunla ilişkiye girdiğini, odanın ışıkları kapalı olduğunu için gelinin başka biri ile ilişkiye girdiğini ancak sabah fark edebildiğini söyledi.

KOMŞUSU ÇIKTI

Polis şefi Pov Chivy, geline tecavüz eden kişinin komşusu olduğunu söyledi. Damadın gelini uzun süredir sevmesine rağmen maddi durumu el vermediği için bir türlü kavuşamadıkları öğrenildi.

Gelin ile ilişkiye giren kişi, düğünde gelin ve damadı anbean takip ettiğini söylerken, tecavüzcünün suçlu bulunması halinde on yıl hapis cezası alacağı açıklandı.

Haberler.com

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düğün kolombiya gelin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eskişehir'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Eskişehir'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

Uyanık davetli, damat rolü yaparak gelinle birlikte oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Colombo olmasın o,hani Sri Lanka 'nın başkenti. .
Işığı yakıp ne yediğine dikkat etsene aptal gelin
kızında gönlü var gibi
iyi yapmış. gelin seni bekliyor sen sarhoş ol uyu.
İnsan kendisizi kimin biptiğini bilmezmi? gelinde de var bişeyler
aynen
hep fetonun işleri bunlar.
Adam ganimeti hak etmiş.
harbi milli piyango
türk filmi gibi
adam süper güç zekayabak ya
kolobia da niye hint düğünü yapıyolar ?
hep bunlar alkolden oluyo.aziçin az :)
Sri lanka . yanliş haber muhtemelen haberin yapan arkadaş . ülkeleri issim benzerligiyle şaşırmiş. colombia'da böyle düğün yok. ????
Eee boşuna dememişler yemeyenin malını yerler ????
eşeklik en başta damatta o gece zom olacak zamanmı?.yani suçun yarısı damadın diğer yarısıda çeyrek çeyrek gelin ve komşusunun.
Nasıl anlamammış,gelin bu kadar aptal olabilirmi.Belkide gelinde serhoştu.
sarhoş olan kaybetmeye mahkumdur
Diğer Haberler
Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

Son dakika! YPG komutanları öldürüldü

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Son dakika! ABD'de hükümet kapandı

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

PYD/PKK Afrin'den yine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

PYD/PKK Afrin'den yine saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.