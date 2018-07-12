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Vicdansız hemşire! Onlarca hastayı öldürdüğünü itiraf etti

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Japonya’da bir hemşire, ailelerine acı haberi vermemek için yaklaşık 20 hastayı kendi vardiyasından başka bir zamanda ölecek şekilde zehirlediğini itiraf etti.

Vicdansız hemşire! Onlarca hastayı öldürdüğünü itiraf etti

Hemşire Ayumi Kuboki, kendi gözetiminde hayatını kaybeden 88 yaşındaki Sozo Nishikawa’nın şüpheli ölümü nedeniyle alındığı polis sorgusunda suçunu itiraf etti.

Sozo’nun kanında aşırı miktarda antiseptik bulunması üzerine polise yakalanan Kuboki, 2016 yılının sonbahar aylarında iki aylık bir süre içinde yaklaşık 20 hastaya daha antiseptik verdiğini anlattı.

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31 yaşındaki hemşire, sadece kendi vardiyasında ölebileceklerini düşündüğü ağır hastaları hedef aldığını iddia ederek, acı haberi ailelerine verme sorumluluğunu üstlenmemek için böyle bir yol seçtiğini söyledi. Kuboki, “Eğer bu sorumluluk bana düşseydi zorlu olurdu” dedi.

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