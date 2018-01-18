Yalnız gezen bir çifti zorla evlendirdiler!

Jakarta Post’ta yer alan bir habere göre 20 yaşındaki Manai ve 19 yaşındaki Sugiani 15 Ocak Pazartesi günü yerel halk tarafından bir meyve tarlasında yalnız başlarına gezerken yakalanınca bölge yetkilileri, polis memurları ve bir imam eşliğinde zorla evlendirildi. Bölge yetkilileri ve polis memurları dini nikahta gerekli olan şahitlik görevini de üstlendi.
Çift 6 Ocak’ta yaptıkları bir gezinti sırasında yerel halk tarafından yakalanmış, o günden bu yana yerel yetkililerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Sugiani’nin ailesi Manai’nin ailesine giderek erkek olan Manai’nin örf ve adetlere uygun davranmamakla suçladı. İki aile arasında yükselen gerilim polis ve bölge yetkililerinin arabuluculuk faaliyetleriyle çiftin evlendirilmesine karar verilerek çözüldü.
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
Okuyucu Yorumları 0 yorum