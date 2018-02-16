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Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 07:28 | Son Güncelleme

‘Zaman yolcusu’ olduğunu iddia eden ve ‘2118 yılından binaların fotoğrafını’ gösteren bir kişinin yer aldığı video kaydı İngiliz basınının gündemine oturdu.

2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı bir kişinin, iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testinden geçmeyi başardığı yönündeki haberlerin yayınlanmasından çok geçmeden şimdi de Daily Mail gazetesi, ‘zaman yolcusu’ olduğunu iddia eden ve ‘2118 yılından binaların fotoğrafını’ kameraya gösteren bir kişinin yer aldığı video kaydına dikkat çekti.

Kendini Alexander Smith olarak adlandıran kişi, CIA’in gizli bir projesinde yer aldığını ve hayati tehlikeye rağmen olayı anlatmaya karar verdiğini belirtti.

'2118 YILINA YOLCULUK YAPTIM, CIA BENİ ARIYOR'

1981 yılından 2118 yılına yolculuk yaptığını ve oradan geri geldiğini ileri süren Smith, kameraya “CIA beni arıyor, sığınakta yaşıyorum” diye konuştu.

Smith, etrafına yeşil ışık yayan garip şekilli çok katlı binaların bulunduğu fotoğrafı kameraya yaklaştırarak gösterdi.

'21. YÜZYILIN ORTALARINDA DÜNYA'YA UZAYLILAR GELECEK'

Fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini belirtmeyen Smith, ‘21. yüzyılın ortalarında Dünya’ya akıllı uzaylıların geleceğini’ de ifade etti.

Videonun altına yorum bırakan kullanıcılarsa Smith’in hikayesine şüpheyle yaklaştı. Kimileri ‘zaman yolcusunun’ sıradışı görüntüsünün bir maske olduğunu belirtirken, kimileriyse fotoğrafın kötü kalitesini ve Smith’in bedenine uygun olmayan takım elbiseyi eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
alexander smith noah gelecekten fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
gerçekten felaket 2118 de halen kelliğe çare bulunamamış..
sabah sabah iyi güldüm :)
bu adamın ne kullandığını bilmiyorum ama.Senin ki orginal bir espri oldu.hala gülüyorum. ????
her yerin kendine has bi manyağı var tabiki
Foto kalitesi düşük gerçekten de sanırım zaman arası yolculukta yıpranmış
bu insanlar ne zaman akıllanacak
Manyak......
ulan bina resmi çekeceğine insan o gün altın dolar fiyatını filan söyler ona göre yatırım yapardık hırt.
Gaybı ancak Allah bilir.
@info.mail önce okuduğunu anla
nevar yani bizdede mustafa topaloğlu var.
adama bisey demiyorum da haberi yapana ne demeli
yıl 2118 kağıt fotoğrafa devam:))
Hayalperest ingilizler,, tamam artık amerikalı abileriyle beraber bunun üzerine onlarca film yaparlar, sektörüde canlandırırlar.
2118 de de fotoğraflar elektrik süpürgesiyle çekiliyo demekki..
digital dünyada fotoğraf mı çekmiş. video çekip usb bellek bulamamış mı bilmem kaç bin yılında...
seyrediyosunuz ha bire bilim kurgu ondan sonra salça oluyosunuz
yazık çok yazık kendi haline bırakın
Bunun yüzüne ne olmuş ?
2118 e gitmişken kendine bir ceket bir gömlek alsaymış :)
CIA tarafından aranan bu adam kendini deşifre etmiş,bulunması an meselesidir.
bir fotograf gercegi kanitlamaz
getire getire bir fotoğraf mı getirmiş....
geçmişten geliyorum dese neysede 2118 de 1900 lü yılların fotoğraf makinesimi kullanılıyordu kamil herif :D iphone 68 falan getirir insan :)
koskoca 2118 den geliyorsun şu kılığına kıyafetine bak, yakıştıramadım, git adam akıllı giyin sigortalı bir iş bul düzene sok şu hayatını
Ağam eğleniyir bizimle...
bunun kafa gidik..
2030 dan geldiğini söylüyor ,2118 yılının bina fotoğraflarını gösteriyor ?????
@redman3169 haberi iyi oku farklı olayalar bunlar müdür.. diğer haber örnek için verilmiş :)
Şimdi desemki bu bir hayal ürünü gerçekle bir alakası yok sözün kısası zamanda yolculuk imkansız, herkesi inandıramam tek bir kişiyi bile inandıramamam, kişinin hayal dünyasına kalmış, inanmak istiyorsa inanır istemiyorsa inanmaz, belkide uzayda yolculuk vardır belkide yoktur, vardır yoktur yoktur, vardır cahil bunlar yahu, yoktur cahil bunlar yahu, her ikisindede cahil durumdayız farkındaysanız, hadi gelin birbirimizle kavgaya tutuşalım yada kendi içimizde kavga edelim, o zaman ruh halimiz bozulur diğerinde ise sağlığımız, sonuç olarak ortak yanımızın cahil olduğumuzdur, cahillerde kavga eder
hade lannnn
2118 den gelebildiyse tekrar oraya dönebilir neden kaçak yaşıyor saçmalık almış eline bir resim o fotoğraftan yapmaya ne var
Kaç piksel makina ile çektin amca o titrek elindeki fotoyu
gönderecek başka bir tip bulamamışlar mı hep yakışıklı zannederdik bu ajanları filmlerde : ) her halinden belli hasta bir adam olduğu
piksel geriye doğru gidiyor demek ki zaman ilerledikçe foto hiç net değil :)
teknoloj,lri zayıfmış..şizofrenık hastalıklar arttı
bu adam'da dünyanın delisi gelde başka dünya'da yaşa.
Yüzüne maske takmış, bu sebeple saçları kazıtmış
O fotoğrafları İstanbul'da çekmiştir.
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