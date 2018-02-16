Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı bir kişinin, iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testinden geçmeyi başardığı yönündeki haberlerin yayınlanmasından çok geçmeden şimdi de Daily Mail gazetesi, ‘zaman yolcusu’ olduğunu iddia eden ve ‘2118 yılından binaların fotoğrafını’ kameraya gösteren bir kişinin yer aldığı video kaydına dikkat çekti.
Kendini Alexander Smith olarak adlandıran kişi, CIA’in gizli bir projesinde yer aldığını ve hayati tehlikeye rağmen olayı anlatmaya karar verdiğini belirtti.
'2118 YILINA YOLCULUK YAPTIM, CIA BENİ ARIYOR'
1981 yılından 2118 yılına yolculuk yaptığını ve oradan geri geldiğini ileri süren Smith, kameraya “CIA beni arıyor, sığınakta yaşıyorum” diye konuştu.
Smith, etrafına yeşil ışık yayan garip şekilli çok katlı binaların bulunduğu fotoğrafı kameraya yaklaştırarak gösterdi.
'21. YÜZYILIN ORTALARINDA DÜNYA'YA UZAYLILAR GELECEK'
Fotoğrafın tam olarak nerede çekildiğini belirtmeyen Smith, ‘21. yüzyılın ortalarında Dünya’ya akıllı uzaylıların geleceğini’ de ifade etti.
Videonun altına yorum bırakan kullanıcılarsa Smith’in hikayesine şüpheyle yaklaştı. Kimileri ‘zaman yolcusunun’ sıradışı görüntüsünün bir maske olduğunu belirtirken, kimileriyse fotoğrafın kötü kalitesini ve Smith’in bedenine uygun olmayan takım elbiseyi eleştirdi.
Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın
iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata
Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir
Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama
Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...'
Hastanede duş skandalında yeni gelişme
Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Beyne pıhtı attığını anlamanın yolları
Okuyucu Yorumları 39 yorum