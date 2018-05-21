'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginin ikincisi Diyarbakır'da gerçekleştirildi

Halk eğitimden gelen ve İsrail'i lanetlemek amacıyla burada olduklarını söyleyen bir grup genç kadın insanların oruçlu olmasının katılımı düşürdüğünü söylüyorlar.

Ramazan ayı nedeniyle alandan sahneyi izleyen insanların çoğu oruçtan dolayı bitkin görünüyor. Bu yüzden meydanın coşkusu da, İsrail'e karşı atılan sloganların vurgusu da düşük.

Diyarbakır ve bölge milletvekillerinin de katıldığı mitingde sahneye takdim edilen eski milletvekillerinden Abdurrahman Kurt, Mine Lök Beyaz, Cuma İçten, Oya Eronat bu dönem de aday adaylığa başvuran isimler.

Başbakan Yardımcıları, İçişleri Bakanı ve bölge milletvekillerinin katıldığı mitingi aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Diyarbakır'daki ilk seçim mitingi olarak da adlandırmak mümkün.

'Eşim izin verse, gider İsrail'e karşı savaşırım'

Genç kadınlar isim vermek istemiyorlar.

İçlerinden biri, "Bir Müslüman olarak orada İslam kardeşlerimizin katledilmesine dayanamıyoruz. Sırf buna karşı olduğunuz için buradan ses olmaya geldik" diyor.

Kadınlardan bir diğeri de 'eşim izin verse gider İsrail'e karşı savaşırız çünkü Müslümanların ilk başkentine gidiyor Müslümanlar katlediliyorlar. Zulme karşı bir taş koymak adına giderdik' diyor.

Arkadaşı da Kürt olduğunu ama dini savunmak adına geldiğini söylüyor. Daha önce herhangi bir mitinge gitmediğini ekliyor.

"İlk kıblemize el koyanlara karşı bugün buradayız, orda bir çocuk ölüyorsa bugün sesimiz çıkarmıyorsak hepimiz mesulüz" diyor.

Üniversiteye hazırlık yaptığını söyleyen genç bir kız ise şunları ekliyor:

"Eğer bugün bu zulme ses çıkarmazsak öteki dünyada bunun hesabı bize sorulacak. İnşallah buradan İsrail'e karşı sesimiz gür çıkacak" diyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Süleyman Sedat Budak da Filistin ve Kudüs için Diyarbakır halkının dimdik ayakta olduğunu söyleyerek kitleyle beraber tekbir getirip 'Kahrolsun İsrail' sloganını atıyor.