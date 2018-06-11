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ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

YÖK Yürütme Kurulu'nun son yapmış olduğu toplantı sonrasında yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılması kararı alındı. Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa yapılmış olacak. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi.

ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı

Prof.Dr. Saraç, bugüne kadar İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen ALES'in 2018 yılı itibariyle toplam 3 dönemde yapılacağını açıkladı.

YÖK Başkanı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1-2) ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapılıyordu. Sizlerden gelen talep üzerine bu sayının artırılması için bir süre önce bir çalışma başlatmıştık.

"ALES SINAVININ BU YIL ÜÇ KEZ YAPILMASI KARARINI ALDIK"

YÖK Yürütme Kurulunun son yapmış olduğu toplantı sonrasında yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılması kararını aldık. Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa yapılmış olacak.

ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. Bu husustaki talebimize olumlu yaklaşan ve hazırlıklarını kısa süre içinde başlatan ÖSYM yöneticilerine de teşekkür ederim.

Bilindiği üzere 06 Mayıs 2018 tarihinde ALES/1 sınavı yapılmıştı. Geriye kalan iki sınavdan; takvime yeni eklenen ALES/2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES/3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

KARARIN ALINMA NEDENİ

Bu kararı almamızdaki en önemli neden lisansüstü programlara başvuracak olan akademisyen adayı arkadaşlarımızın kasım ayında yapılacak olan ALES sınavını beklememesi, daha erken bir tarihte sınava girerek ALES puanını edinmesi.

ALES sınavına ilişkin kararımızın kıymetli öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenci ve akademisyen dostu YÖK” olarak, bu minvaldeki çalışmalarımız devam edecek…"

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ALES YÖK ales sınavı

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