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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! ATA AÖF final sınavı giriş belgesi ile sınav yerinizi öğrenin

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. 12-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ATA AÖF final sınavı giriş belgesi, öğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF sınav giriş belgesi ile final sınavına gireceğiniz yeri de öğrenebilirsiniz. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Sınavda gerekli belgeler nelerdir? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi detayları...

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! ATA AÖF final sınavı giriş belgesi ile sınav yerinizi öğrenin

ATA AÖF sınav giriş belgesi, üniversitesinin resmi sitesinde yayınlandı. Bu hafta sonu, 12-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak ATA AÖF final sınavı giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava girerken yanınızda bulundurmanız gereken sınav giriş belgesi ile aynı zamanda nerede sınava gireceksiniz öğrenebilirsiniz. Peki sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Sınavda gerekli olan belgeler nelerdir? İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi detaylar...

ATA AÖF GİRİŞ BELGESİ

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim öğrencileri tarafından beklenen açıklama sonunda geldi. ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı. Aşağıdaki linkten giriş yaparak ATA AÖF final sınav giriş belgesini çıkartabilirsiniz. Sınava girerken sorulacak iki belgeden biri olan sınav giriş belgesi ile sınava gireceğiniz okulu da öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF sınav giriş belgesi için tıklayınız

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER

  1. OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi,

  2. Özel kimlik belgesi

Nüfus Cüzdanı
Süresi geçerli Pasaport
Nüfus Cüzdanı kayıp ise Nüfus Müdürlüklerinden alınabilen geçici kimlik belgesi
Askerde olan öğrencilerin birliklerinden almış oldukları belge
Açık cezaevindeki öğrencilerin Cezaevi Müdürlüklerinden almış oldukları belge
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

ÖNEMLİ: Bu belgeler dışında; Ehliyet, Kurum kimlikleri, Öğrenci kimlikleri, İkametgâh belgesi, gibi belgelerle sınavlara girilemez!

ATA AÖF SINAVLARINDA UYMANIZ GEREKEN KURALLAR

Sınava cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; cep bilgisayarı, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Konuyla ilgili tutanak tutularak, yapılacak soruşturma sonucuna göre öğrenci ile ilgili bir karara varılır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin isimleri Bireysel Sınav İptal Tutanağı’na yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır.

Fakültemize konu ile ilgili bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde gerekli işlemler yürütülür ve Sınav Komisyonu durumunuzu karara bağlar.

NOT: Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi (bu belge) ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi) bulundurmanız gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.

SINAVA GİRERKEN BULUNMASI YASAK OLANLAR

1- Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda Çanta, poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.

2- Sınavda basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

3- Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır. - - Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.

4- Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.

5- Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.

6- Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.

7- Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ata aöf sınav giriş belgesi

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