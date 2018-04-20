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Okullar ne zaman kapacak? 2018'de okulların kapanma tarihi değişti mi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Erken seçim alınması ile YKS sınavlarının tarihi değişti. Peki 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okulların kapanma tarihi değişti mi? Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman dağıtılacak? İşte MEB'in eğitim ve öğretim ile sınav takvimi...

Okullar ne zaman kapacak? 2018'de okulların kapanma tarihi değişti mi?

MEB'in belirlemiş olduğu eğitim ve öğretim takvimine göre okulların kapanma tarihi yaklaşıyor. Erken seçimin ilanı ve YKS sınavlarının ertelenmesi sonrası okulların kapanması da ertelenecek mi sorusu akıllara düştü. Peki bu sene okullar ne zaman kapanacak? Mili Eğitim Bakanlığı bir değişiklik yaptı mı?

KAPANIŞ TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK!

MEB'den okulların kapanmasına dair yeni bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar planlandığı gibi 8 Haziran 2018 Cuma günü kapanacak. Karneler de bugün de dağıtılacak. Senraki eğitim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak. Şu an bu tarihlerde bir değişiklik olması beklenmiyor.

2018 YILINDA KALAN SINAVLAR

Milli Eğitim Bakanlığının sınav takvimine göre öğrencilerin önünde şu sınavlar kaldı:

  • Merkezi Sınavlar Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları için Yapılacak Sınav (8. Sınıflar) = 2 Haziran 2018 (Saat 10.00)

  • İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7,8,9, 10 ve 11. sınıflar) 2018/İOKBS = 3 Haziran 2018 (saat 10.00)

  • Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2017-2018 AÖO - AÖL - AÖIHL - MAÖL / 3 = 7-8 Temmuz 2018

  • Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim

  • İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - . Dönem Sınavı 2018-2019 AÖO - AÖL - AÖIHL - MAÖL / 1 = 8-9 Aralık 2018
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