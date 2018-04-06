Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması

Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Binlerce öğrenci ve veli bu soruya yanıt arıyor. Liselere geçişte sınavsız sisteme geçilmesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kaldırılması gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Zonguldak'ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda yenilenen müfredat programıyla ilgili okul müdürlerine yönelik toplantıya katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Durmuş, TEOG hakkında da konuştu. Öğrencilerin sınav odaklı oryantasyonları olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:

'SINAVLARIN TOPTAN KALDIRILMASI LAZIM'



"Onun için TEOG hakkında yeni bir düzenleme yaptık. Esas ümidimiz TEOG gibi bir takım sınavların yani sonuç değerlendirme sınavlarının, öğrenciler bir yere sokmak veya bir yerden atmak noktasında işgören ve bunun dışında hiçbir şeye yaramayan sınavların toptan kaldırılmasını sağlamamız lazım. Geçiş sınav sistemi dediğimiz sistemi yeniden yapılandırdık. İlkokul 1,2,3'de zaten sınav yoktu biliyorsunuz. Bazı sınıf öğretmenlerimiz sınav yapıyor olsalar bile çocuklara test çözdürüyor olsalar bile Allah onları affetsin. Biz bunu zinhar ve keskin bir dille kaldırdığımızı ilan ettik. Gelecek sezon 1-2-3 ve 4'de sınav olmayacak, olmamalıdır da zaten. Öğretmenimiz birçok yerde 30'dan az sınıflarda muhatap olamayan yerlerde gerekli telafileri yapmak suretiyle bunu yapacak. Dolayısıyla 1-2-3 ve 4'de ölçe değerlendirme sınav sistemi ile alakalı meseleyi olamamakla suretle kesin çözdük."