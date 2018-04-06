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Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Üniversiteye giriş sınavsız mı olacak? Yıllardır konuşulan sınavsız üniversite sistemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. TEOG'un kaldırılmasıyla liselere sınavsız geçişin başlamasının ardından 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) de kalkıyor mu?' sorusu gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, tarih verdi.

Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması

Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Binlerce öğrenci ve veli bu soruya yanıt arıyor. Liselere geçişte sınavsız sisteme geçilmesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kaldırılması gündeme geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Zonguldak'ta Şehit Prof. Dr. İlhan Varan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda yenilenen müfredat programıyla ilgili okul müdürlerine yönelik toplantıya katıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Durmuş, TEOG hakkında da konuştu. Öğrencilerin sınav odaklı oryantasyonları olduğunu vurgulayan Durmuş, şunları söyledi:

'SINAVLARIN TOPTAN KALDIRILMASI LAZIM'

"Onun için TEOG hakkında yeni bir düzenleme yaptık. Esas ümidimiz TEOG gibi bir takım sınavların yani sonuç değerlendirme sınavlarının, öğrenciler bir yere sokmak veya bir yerden atmak noktasında işgören ve bunun dışında hiçbir şeye yaramayan sınavların toptan kaldırılmasını sağlamamız lazım. Geçiş sınav sistemi dediğimiz sistemi yeniden yapılandırdık. İlkokul 1,2,3'de zaten sınav yoktu biliyorsunuz. Bazı sınıf öğretmenlerimiz sınav yapıyor olsalar bile çocuklara test çözdürüyor olsalar bile Allah onları affetsin. Biz bunu zinhar ve keskin bir dille kaldırdığımızı ilan ettik. Gelecek sezon 1-2-3 ve 4'de sınav olmayacak, olmamalıdır da zaten. Öğretmenimiz birçok yerde 30'dan az sınıflarda muhatap olamayan yerlerde gerekli telafileri yapmak suretiyle bunu yapacak. Dolayısıyla 1-2-3 ve 4'de ölçe değerlendirme sınav sistemi ile alakalı meseleyi olamamakla suretle kesin çözdük."

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE SİSTEMİ İÇİN TARİH VERDİ

Ortaokulda da bu sene TEOG'da yeni bir sistem uygulayarak sınavı kaldırdıklarını ifade eden Durmuş, "Sınavsız bir şekilde artık liseye aktaracak duruma geldik. Ondan sonra gelecek üniversite sınavına. Nasipse 2-3 yıl içinde üniversite sınavı kalkar diye ümit ediyorum. Çünkü bizim şuan da zaten talepten fazla arzımız var. Yani diyelim biz bu sene 1 milyon 250 bin öğrenci mezun ettiysek o öğrencilerin tamamı bile girse üniversiteye bunu karşılayabilecek. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Eğitim felç oldu, bu hükümet gidene kadar hiç bir şeye dokunmasa daha iyi.
Milli eğitim'e laşkaya çevirdiler sıra üniversitelere geldi.
Ot gibi nesil yetişecek demektir
mumkunse size nasip olmadin artik bisey egitimi yok etiniz siz yok siz8n kadar kotu bir donem yeryuzunde yadanmamistir egitimde
zaten paralı oldu okullar
tam sınav yaklaşırken niye çocukların kafasını karıştırıyorsunuz ki şimdi.
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