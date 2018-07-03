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YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Yüz binlerce üniversite adayının merakla beklediği, 2018 YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayımladı.

YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı

Yüzbinlerce üniversite adayı geçtiğimiz haftasonu YKS'ye girmişti. YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasının ardından merakla beklenen YKS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayımlandı. Üniversite adayları YKS tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YKS tercih kılavuzunun yayımlandığı öğrendildi. TYT, AYT,YDT oturumlarından oluşan 2018 Üniversite sınavına yönelik ÖSYM'nin yaptığı duyuru şu şekilde;

"2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir" denildi.

öğrenci

Yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar.

TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklar.

Kılavuz için tıklayınız...

2018 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günleri iki oturumda yapılan YKS sonuçları ise 31 Temmuz Salı günü ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. TYT ve AYT'ye giren adaylar iki sınavın sonucunu da aynı gün ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası'ndan öğrenebilecekler. Öte yandan YDS yani Yabancı Dil Testi'ne giren üniversite adayları da sonuçları 31 Temmuz salı günü ÖSYM AİS'ten öğrenebilecekler.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2. sınav yapılmadan mı açıklandı? Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Hilkarin Paltan.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Hilkarin Paltan diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Hilkarin Paltan yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız
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