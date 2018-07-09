HABER

Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.07.2018 22:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ilk kabinesi açıklandı. Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı (MEB) oldu. Ziya Selçuk isminin açıklanmasının ardından 'Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir?' sorusu merak edildi. İşte Ziya Selçuk hakkında bilinmesi gerekenler...

Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. MEB'e ise sürpriz bir isim getirildi. Talim Terbiye Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, MEB koltuğuna oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koltuğuna bir eğitimci getirildi. Yeni Bakan, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Böylece eğitimci Milli Eğitim Bakanı beklentisi de karşılandı. Prof. Dr. Selçuk, 2003-2006 yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1 Mayıs 1961 Ankara doğumlu Prof. Dr. Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)
Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli Eğitim Bakanı MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLDU? ZİYA SELÇUK KİMDİR? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir Yeni Kabine Yeni kabine belli oldu yeni kabine listesi

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi bekçi alımı sınav başvuru merkezleri ve tarihleri

Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi bekçi alımı sınav başvuru merkezleri ve tarihleri

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman alınacak?

LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman alınacak?

AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı!

AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı!

DGS giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 DGS ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı tarihi nedir?

DGS giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 DGS ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı tarihi nedir?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2018 AÖF üç ders sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AÖF üç ders sınavı ne zaman? 2018 AÖF üç ders sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.