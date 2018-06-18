2 liraya kulak temizleme çubuğu aldı, içinden çıkanları görünce gözlerine inanamadı

Sadece 50 cent'e aldığı paketten binlerce dolarlık takılar çıkan kadın, vicdanının söylediğini yaptı ve kutuyu satın aldığı yere teslim etti.

2 liraya aldığı kulak temizleme çubuğu kutusundan çıkanlar şaşkına çevirdi

1 / 18 Kanadalı Loretta Simms bit pazarından kulak temizleme çubuğu aldı. Kendisini büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi.

2 / 18 Loretta Simms bit pazarına gidip vakit geçirmek istedi. Burada gördüğü kulak temizleme çubuklarını satın aldı.

3 / 18 Kulak temizleme çubuklarının kutusunu açınca gözlerince inanamadı.

4 / 18 Kulak temizleme çubuğu kutusunun içinden zümrüt, yakut ve pırlanta işlemeli sekiz yüzük çıktı.

5 / 18 Loretta, toplamı 1.800 dolar değerinde olan yüzükleri iade etmeye karar verdi.

6 / 18 Aksi halde başkasına ait yüzükleri almanın vicdan azabıyla yaşayacaktı. Hemen satın aldığı yere yüzükleri geri götürdü.

7 / 18 Satıcı Arlene Cristofoli, Cbc.ca’ya “Ben bile içinde yüzük olduğunu bilmiyordum. Kulak temizleme çubuklarını 50 cente satmıştım” dedi.

8 / 18 Bulduğu yüzükleri geri getiren Loretta’nın yaptığına satıcı minnettar kaldı. Yüzükler satıldıktan sonra bir hayır kurumuna bağışlanacak.

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10 / 18 ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

11 / 18 ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

12 / 18 Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

13 / 18 ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

14 / 18 Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

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