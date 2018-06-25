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27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

Bir grup Hristiyan'ın oluşturduğu Endtime Ministries, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak kanlı ay tutulmasının yaşanacağı 27 Temmuz'un kıyamet günü olacağını düşünüyor.

Peki Ay'ın renginin kırmızıya döneceği 27 Temmuz günü ile ilgili bilim insanları neler söylüyor?

Kanlı ay tutulması kıyamet habercisi mi?

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27 Temmuz'da gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması kimilerine göre dünyanın sonu anlamına geliyor.
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Temmuz ayında Kanlı Ay denilen gök olayı gerçekleşecek.
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Dünyanın uydusu olan Ay'ın rengi Ay tutulması boyunca kırmızıya dönecek.
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27 Temmuz'da gerçekleşecek bu olayın kıyametin habercisi olacağını düşünen bir grup var.
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Bir grup Hristiyan'ın oluşturduğu Endtime Ministries, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak kıyameti bekliyor.
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Bilim adamları ise şaşkın. Bu gök olayındaki kırmızı ve mavi tonların "Rayleigh saçılması" nedeniyle gerçekleştiğini belirten uzmanlar, bunun kıyametle ilgisi olmadığını belirtiliyor.
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Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
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Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.
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Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
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Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır.
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Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser.
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Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür.
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Fakat bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.
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Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur.
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Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.
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Kanlı Ay Tutulması 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.
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Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Kıyamet 27 temmuz Kanlı Ay Tutulması

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