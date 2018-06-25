27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...

Peki Ay'ın renginin kırmızıya döneceği 27 Temmuz günü ile ilgili bilim insanları neler söylüyor?

Kanlı ay tutulması kıyamet habercisi mi?

1 / 20 27 Temmuz'da gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması kimilerine göre dünyanın sonu anlamına geliyor.

2 / 20 Temmuz ayında Kanlı Ay denilen gök olayı gerçekleşecek.

3 / 20 Dünyanın uydusu olan Ay'ın rengi Ay tutulması boyunca kırmızıya dönecek.

4 / 20 27 Temmuz'da gerçekleşecek bu olayın kıyametin habercisi olacağını düşünen bir grup var.

5 / 20 Bir grup Hristiyan'ın oluşturduğu Endtime Ministries, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak kıyameti bekliyor.

6 / 20 Bilim adamları ise şaşkın. Bu gök olayındaki kırmızı ve mavi tonların "Rayleigh saçılması" nedeniyle gerçekleştiğini belirten uzmanlar, bunun kıyametle ilgisi olmadığını belirtiliyor.

7 / 20 Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

8 / 20 Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

9 / 20 Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

10 / 20 Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır.

11 / 20 Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser.

12 / 20 Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür.

13 / 20 Fakat bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

14 / 20 Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur.

15 / 20 Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.

16 / 20 Kanlı Ay Tutulması 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.

17 / 20 Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak.

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