27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...

Peki Ay'ın renginin kırmızıya döneceği 27 Temmuz günü ile ilgili bilim insanları neler söylüyor?
Kanlı ay tutulması kıyamet habercisi mi?
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27 Temmuz'da gerçekleşecek Kanlı Ay Tutulması kimilerine göre dünyanın sonu anlamına geliyor.
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Temmuz ayında Kanlı Ay denilen gök olayı gerçekleşecek.
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Dünyanın uydusu olan Ay'ın rengi Ay tutulması boyunca kırmızıya dönecek.
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27 Temmuz'da gerçekleşecek bu olayın kıyametin habercisi olacağını düşünen bir grup var.
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Bir grup Hristiyan'ın oluşturduğu Endtime Ministries, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak kıyameti bekliyor.
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Bilim adamları ise şaşkın. Bu gök olayındaki kırmızı ve mavi tonların "Rayleigh saçılması" nedeniyle gerçekleştiğini belirten uzmanlar, bunun kıyametle ilgisi olmadığını belirtiliyor.
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Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
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Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.
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Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
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Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır.
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Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser.
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Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür.
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Fakat bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.
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Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur.
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Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.
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Kanlı Ay Tutulması 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.
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Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak.
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