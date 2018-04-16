Ailesi bu bebekten öyle bir seçim yapmasını istedi ki...

Çocuklarının 4 yaşına geldiğinde kendi güdüleriyle cinsiyetini seçeceğini düşünen ABD'li çift, sosyal medya hesabından çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini de paylaşıyor.

Bu bebek cinsiyetini kendisi seçecek

1 / 23 ABD'de yaşayan Kyl ve Brent Mayer çifti çocuklarının cinsiyetini kimseye söylemiyor.

2 / 23 Bu karar bebeğin ailesi tarafından bilinçli bir şekilde alındı. Sebebi ise çocuklarını 'cinsiyetten muaf' bir ortam içerisinde yetiştirmek istemeleri.

3 / 23 ABD'nin Utah kentinde yaşayan çift, kendi ailesi dışında çocuklarının cinsiyetinin başkaları tarafından bilinmesinin gereksiz olduğunu düşünüyor.

4 / 23 Brent Mayer, çocuğunun 4 yaşından sonra cinsiyetini kendi deneyimleri ve hisleri tarafından seçeceğine inandığını söyledi.

5 / 23 Raising Zoomer isimli bir blog yazan kadın, bu blogda çocuğunun yetiştirilme şeklini okuyucularıyla paylaşıyor.

6 / 23 Bebeğin annesi, "Çocuğun iki kolunun olması onun hakkında hiçbir şey ifade etmez... Bu onun sadece iki kolu olduğu anlamına gelir" sözleriyle cinsiyetin de benzer bir ifadesinin olduğunu iddia etti.

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