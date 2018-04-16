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Ailesi bu bebekten öyle bir seçim yapmasını istedi ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 07:27 | Son Güncelleme

Kyl - Brent Mayer bir süre önce dünyaya gelen çocuklarını 'cinsiyetten muaf' bir ortamda yetiştiriyor.

Çocuklarının 4 yaşına geldiğinde kendi güdüleriyle cinsiyetini seçeceğini düşünen ABD'li çift, sosyal medya hesabından çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini de paylaşıyor.

Bu bebek cinsiyetini kendisi seçecek

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ABD'de yaşayan Kyl ve Brent Mayer çifti çocuklarının cinsiyetini kimseye söylemiyor.
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Bu karar bebeğin ailesi tarafından bilinçli bir şekilde alındı. Sebebi ise çocuklarını 'cinsiyetten muaf' bir ortam içerisinde yetiştirmek istemeleri.
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ABD'nin Utah kentinde yaşayan çift, kendi ailesi dışında çocuklarının cinsiyetinin başkaları tarafından bilinmesinin gereksiz olduğunu düşünüyor.
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Brent Mayer, çocuğunun 4 yaşından sonra cinsiyetini kendi deneyimleri ve hisleri tarafından seçeceğine inandığını söyledi.
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Raising Zoomer isimli bir blog yazan kadın, bu blogda çocuğunun yetiştirilme şeklini okuyucularıyla paylaşıyor.
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Bebeğin annesi, "Çocuğun iki kolunun olması onun hakkında hiçbir şey ifade etmez... Bu onun sadece iki kolu olduğu anlamına gelir" sözleriyle cinsiyetin de benzer bir ifadesinin olduğunu iddia etti.
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Anahtar Kelimeler:
Çocuk cinsiyet bebek ABD

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