Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

İngiltere ve Fransa'nın da katıldığı operasyonda dikkat çeken ayrıntılar var.

Operasyonun şifreleri

1 / 31 Harekat neden sınırlıydı, rejim neden direk hedef alınmadı, rejimin kimyasal silahları bitti mi, asıl mesaj kimeydi? Taha Dağlı tüm bu soruları yanıtladı. (sabah.com.tr)

2 / 31 "SINIRLI OPERASYON" NE DEMEK? Pentagon operasyonun sınırlı olduğunu duyurdu. Bu şu anlama geliyor: Belirlenen hedefler vuruldu ve operasyon tamamlandı.

3 / 31 Bundan sonrası için yeni harekat planlanmıyor. Ancak Pentagon eğer Esad rejimi yeniden kimyasal silah kullanırsa, o zaman tekrar saldırı yapılacağını söylüyor.

4 / 31 ABD TAM OLARAK NE YAPTI? Operasyonda sadece kimyasal silah hedefleri vuruldu. Rejime dokunulmadı. Esad'ın elindeki kimyasal silahlara yönelik bir saldırı oldu. Ama rejim Suriye'de sadece kimyasal silah kullanmıyor. Sadece, rejimin elindeki silahlardan birine yönelik eylem yapılmış oldu.

5 / 31 ESAD YİNE KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR Mİ? Saldırıda 16 hedef vuruldu. Esad rejimi direk hedef alınmadı. Şam'da kimyasal silah depoları ve kimyasal silah üretim merkezleri vuruldu. Ama Şam'daki Başkanlık Sarayı vurulmadı. Diğer şehirlerde de silah depolarının bulunduğu havaalanları ve karargahlar ya da binalar bombalandı. Operasyon öncesi jetler, helikopter ve hatta belki de ağır silahlar, hedef alınması muhtemel üslerden taşındı. Ama yine de iki önemli araştırma merkezi vuruldu. Bu iki yer, rejimin kimyasal silah üretimi yaptığı yerlerdendi. O nedenle rejimin kimyasal silah stoklarının belli ölçüde azaldığı tahmin ediliyor. Bundan sonra rejimin, kısa vadede kimyasal saldırı deneyemeyeceği konuşuluyor.

6 / 31 BU OPERASYONDA EN KAZANÇLI KİM? İsrail için en büyük tehdit, Suriye'de özellikle de İran ve Hizbullah denetimindeki bölgelerde bulunan kimyasal silahlardı. İsrail hep bu silahlarla tehdit ediliyordu. 16 kimyasal hedefin vurulması en çok İsrail'i rahatlattı, diyebiliriz.

7 / 31 ESAD NEDEN GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI? OPERASYONDA ASIL MESAJ KİMEYDİ? Beşar Esad, Şam'daki sarayında ofise girerken görüntü verdi. Bombardıman esnasında bilinçli mesaj verdi ve "Siz vursanız da ben görevimin başındayım" dedi. Esad rejimi, İran, Hizbullah ve Rusya ile aynı cephede duruyor. ABD, Fransa ve İngiltere ise, Suriye'yi vurarak asıl mesajı Rusya'ya verdi. Burada asıl hedefin Rusya olduğu açıkça görülüyor.

8 / 31 AMA RUSLARIN ÜSLERİ VURULMADI! Rusya'nın Suriye'deki Tartus ve Himeymim üsleri ve çevresine dokunulmadı. Bu zaten beklenmiyordu. Ama Rusya'nın Suriye'de bulunma gerekçesi Suriye rejimini korumak. Bu Moskova-Şam arasındaki bir anlaşma. Yani Rusya, sadece Suriye'deki kendine ait üsleri değil, Şam'ı da korumakla yükümlüyken ABD'nin 16 üssü vurması, Rusya'ya yönelik bir hamle olarak algılandı. Tabi Rusya'dan sonra İran'a da bir mesaj söz konusu.

9 / 31 OPERASYON, BATI-RUS ÇATIŞMASI MI? ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye üzerinden Rusya ile hesaplaşıyor. Burada vuran ve karşılık görmeyen taraf gücünü ispat etmiş oluyor. O taraf da şu an için Batı.

10 / 31 ABD'NİN SURİYE'DEKİ ÜSLERİNE KARŞILIK VERİLEBİLİR Mİ? RUSLAR NE DİYOR? ABD, Rusya'nın Suriye'deki üslerini vurmadı, Esad'ın üslerini vurdu.

11 / 31 Her ne kadar Rusya bunları korumakla yükümlü olsa da, vurulan yerler kendine ait yerler değil. Rusya'nın da Suriye'deki ABD üslerini vurması beklenmiyor. Başka türlü bir karşılık verebilir.

12 / 31 Rusya, asıl hedefin kendileri olduğunun farkında. Onlar da buna karşılık planı yapıyor. Bunun yanında; atılan füzelerin büyük çoğunluğunu imha ettiklerini öne sürerek, Suriye rejimini koruduklarını da duyuruyorlar.

13 / 31 ABD'NİN SURİYE MÜDAHALELERİ ABD 2013'te kimyasal silah kullanan rejime karşı müdahale kararı aldı, sonra vazgeçti. Nisan 2017'de rejim yine kimyasal silah kullandı, ABD Şayrat üssünü vurarak müdahale etti. Bu kez yine kimyasal saldırı ve geçen yıla oranla daha geniş kapsamlı saldırı gerçekleştirildi.

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