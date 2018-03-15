Bacak boyu sosyal medyada olay yarattı

Bacak boyu 108 cm olan 1,78'lik güzelin bacakları yüzbinlerce hayran toplamasına sebep oldu.

Bacakları sosyal medyayı salladı

1 / 49 İsveçli model Ia Ostergren, uzun bacaklarıyla instagram ve twitter'da fenomen haline geldi.

2 / 49 Boyu 178 cm olan modelin bacakları 108 cm uzunluğunda.

3 / 49 Modelin Instagram hesabı, 143 binden fazla hayran topladı.

4 / 49 Ostergren, çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını söylüyor.

5 / 49 5 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi.

6 / 49 Eşini de sosyal medya aracılığıyla bulan Ostergren, iki kız çocuğu doğurmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başardı.

7 / 49 Ostergren bir metre boyundaki bacakları nedeniyle şimdi sosyal medyada viral olma yolunda.

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18 / 49 AYAKLARI OLAY OLDU Rus model Anastasia Reshetova bu dosyada en dikkat çeken isim oldu.

19 / 49 Instagram'da "Bu nasıl ayak palet gibi" yorumları yapılan model aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi.

20 / 49 21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı.

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