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Bacak boyu sosyal medyada olay yarattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

İsveç model Ia Ostergen bacak boyuyla sosyal medyada gündem oldu.

Bacak boyu 108 cm olan 1,78'lik güzelin bacakları yüzbinlerce hayran toplamasına sebep oldu.

Bacakları sosyal medyayı salladı

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İsveçli model Ia Ostergren, uzun bacaklarıyla instagram ve twitter'da fenomen haline geldi.
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Boyu 178 cm olan modelin bacakları 108 cm uzunluğunda.
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Modelin Instagram hesabı, 143 binden fazla hayran topladı.
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Ostergren, çocukluğunda çirkin bir ördek yavrusu gibi gözüktüğünü ve uzun ve zayıf bacaklarından utandığını söylüyor.
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5 yıl önce depresyonun üstesinden gelmek için vücut geliştirme ve fitness yapmaya karar verdi.
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Eşini de sosyal medya aracılığıyla bulan Ostergren, iki kız çocuğu doğurmasına rağmen güzel fiziğini korumayı başardı.
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Ostergren bir metre boyundaki bacakları nedeniyle şimdi sosyal medyada viral olma yolunda.
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AYAKLARI OLAY OLDU

AYAKLARI OLAY OLDU
Rus model Anastasia Reshetova bu dosyada en dikkat çeken isim oldu.
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Instagram'da "Bu nasıl ayak palet gibi" yorumları yapılan model aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi.
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21 yaşındaki model, Instagram'daki takipçi sayısını bu dergide yer alan pozları sayesinde biraz daha artırdı.
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bacak model

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