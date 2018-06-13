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Böyle gelenek olmaz olsun! Kız çocuk yapamayınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.06.2018 08:06 | Son Güncelleme

Samoa'nın kültürü diğer ülkelere göre bazı farklılıklar mevcut. Fakat düşündüğünüz gibi el öpme ya da kız isteme adetlerinden çok daha farklı bir adet aktif olarak devam ediyor. Öyle ki bu adet üçüncü bir cinsiyetin ortaya çıkmasına sebep olmuş.

Samoa kültürüne göre, kız çocuk sayısının yetersiz olduğu aileler erkek çocukları arasından birini seçerek ev işlerine yardım etmesi için kız gibi yetiştiriyor. Bu kişilere de Fa'afafine deniyor. İşte duyanların şaşırmadan edemediği o gelenek...

Böyle gelenek olur mu?

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Samoa kültüründe garip gelenekler mevcut. Örneğin Samoa’da Fa’afafine denen bir üçüncü cinsiyet söz konusu.
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Bunlar cinsel organları da dahil her yerlerine dövme yaptırıyor ve dövmesiz erkeğe kesinlikle kız vermiyorlar.
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Fa’afafine Samoa dilinde Fa’a = gibi, Fafine = kadın, yani kelime anlamı olarak “Kadın gibi” manasına geliyor.
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Bu kelime Tonga Krallığı’nda “Fakaleiti”, Tahiti Adası’nın da ise, “Rae rae” ya da “Mahu” olarak geçiyor.
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Fa’afafine’ler, biyolojik açıdan erkek vücuduna sahip olsalar da kadınsı davranışlar sergileyen insanlara söylenmekte. Bunun ana nedenlerinden biri ise maalesef bireyin ailesinin zorlaması.
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Fa’afafine’ler erkeklerle birlikte olup, gerçek bir kadın gibi davranıyor, hatta bazıları estetik operasyonlar ile sonradan gerçek bir kadın bedenine sahip oluyor. Fakat orada bu eğilimler transeksüellik olarak adlandırılmıyor.
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Gelelim Fa’afafine’lerin nasıl bu kararı verdiklerine. Samoalı ailelerin yüzyıllardan beri başvurduğu bir gelenek bu. Geleneğe göre erkek çocuklarından birini temizlik, çocuk bakımı, bulaşık ve yemek pişirme gibi ev işlerinde kullanmak için onları bir kadın gibi yetiştiriliyor.
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Samoalı aileleri buna iten ana sebep ise ailelerindeki doğan kız çocuğu sayısının erkeklerinkinden sayıca az olması. Yani Fa’afafine’ler gelişim dönemlerinde buna dair bir zorlamaya maruz kalıyorlar.
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Kendilerini kadın ile erkek arasında bir yerde bulan ergenlik çağına girmiş çocukların, yaşamlarını genellikle kadın rolünü benimseyerek sürdürmeleri, cinsel partnerlerini erkekler arasından seçmeleri buna bağlanır. Toplumun onları benimsemesinin, hatta böylesi büyük bir fedakarlık nedeniyle saygıyla karşılamasının altında, bu geleneğin yattığı kabul edilir.
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Batı dünyası ise Fa’afafine’leri keşfettikten sonra Samoa’yı bir “Gay Cenneti” ilan ederek; halkın kimlik deformasyonu yaşamasına sebep oldu. Öteki taraftan ise bu seks turizmi sebebiyle bulaşıcı hastalıklar iyice arttı.
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Bu tür gelişmeler neticesinde hükümet Fa’afafine’lere yönelik ciddi kararlar aldı ve batılıların bu ilgisini sonladırmak için iki erkek arasındaki ilişkiyi yasaklayarak bu duruma bir son vermeye karar verdi.
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Ülkedeki ekonomik yetersizlikler sebebiyle ise bir kısmı Samoa’yı terk edip Avustralya ve Yeni Zelanda’ya göç ederek seks endüstrisine katıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Fa’afafine cinsiyet kadın erkek Samoa kültür

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