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Böyle şaka olur mu?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 08:32 | Son Güncelleme

Kimi intikam almak için, kimi de komik olduğundan bu acımasız şakalara başvuruyor.

İşte acımasız mı yoksa eğlenceli mi tam olarak karar verilemeyen şakalar.

Şakanın da böylesi!

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Sulu bir şaka.
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Diş macunu şakası.
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Tuvalet şakası.
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Anahtar Kelimeler:
şaka eğlence

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