Bu şehir yaza hasret!

Eksi 40 derecenin normal olarak görüldüğü şehirdeki benzersiz yaşam...

Bu şehirde eksi 40 derece normal sayılıyor

1 / 50 Rusya’da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. ‘Dünyanın en soğuk kenti’ unvanına sahip olan Yakutsk kenti. Peki Yakutsk'ta yaşam nasıl geçiyor, insanlar buz şehrinde nasıl hayata kalıyor?

2 / 50 1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

3 / 50 Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.

4 / 50 Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

5 / 50 Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.

6 / 50 Bölge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.

7 / 50 Bölge mineral açısından ise oldukça zengin.

8 / 50 Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.

9 / 50 Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.

10 / 50 Şehrin renkli ışıkları, buzlara gömülen ahşap evlerin içindeki yaşamı yansıtıyor.

11 / 50 Kürk mantolarına sarınmış ve kat kat giyinmiş bir şekilde hayatına devam eden Yakutsklular her yerde göze çarpıyor.

12 / 50 Sokaklarda soğuk ve don nedeniyle yürümek, hatta etrafı görmek son derece zor.

13 / 50 Yakutsk şehri Sibirya ile karşılaştırıldığında bile dünyanın en soğuk şehri olma özelliğini kimseye vermiyor. Ortalama sıcaklığın -50 derece olduğu Sibirya'da sıcaklık 5 derece daha düştüğünde, yani -55 dereceye ulaştığında okullar tatil ediliyor.

14 / 50 Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'tan insanın içini ürperten fotoğraflar...

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