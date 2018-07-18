Bu şehir yaza hasret!

Eksi 40 derecenin normal olarak görüldüğü şehirdeki benzersiz yaşam...
Bu şehirde eksi 40 derece normal sayılıyor
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Rusya’da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. ‘Dünyanın en soğuk kenti’ unvanına sahip olan Yakutsk kenti. Peki Yakutsk'ta yaşam nasıl geçiyor, insanlar buz şehrinde nasıl hayata kalıyor?
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1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.
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Kentte sıcaklık kışın eksi 64 dereceye kadar düşebiliyor. Yazları ise görülen en yüksek sıcaklık 25 derece.
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Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk’ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.
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Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.
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Bölge Rus tarihinde ise Lenin ve Stalin gibi liderlerin de belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor.
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Bölge mineral açısından ise oldukça zengin.
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Ayrıca gaz ve petrol rezervleri de bulunmakta.
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Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başaran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların da sık sık fotoğrafladığı noktalar arasında yer alıyor.
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Şehrin renkli ışıkları, buzlara gömülen ahşap evlerin içindeki yaşamı yansıtıyor.
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Kürk mantolarına sarınmış ve kat kat giyinmiş bir şekilde hayatına devam eden Yakutsklular her yerde göze çarpıyor.
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Sokaklarda soğuk ve don nedeniyle yürümek, hatta etrafı görmek son derece zor.
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Yakutsk şehri Sibirya ile karşılaştırıldığında bile dünyanın en soğuk şehri olma özelliğini kimseye vermiyor. Ortalama sıcaklığın -50 derece olduğu Sibirya'da sıcaklık 5 derece daha düştüğünde, yani -55 dereceye ulaştığında okullar tatil ediliyor.
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Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'tan insanın içini ürperten fotoğraflar...
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