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Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

8 yıllık evliliğine rağmen Topshop markasının varisi Chloe Green ile ilişki yaşayan dünyaca ünlü eski mahkûm Jeremy Meeks, servete konmaya hazırlanıyor.

Yıllardır eşi Melissa Meeks'i Chloe Green ile aldatan Jeremy Meeks, şimdilerde Topshop varisi sevgilisinden bebek bekliyor.

Bebek bekliyorlar

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Pek çok kadın Meeks'in ünlü olan fotoğrafının ardından ‘suçlu olmak yakışıklı olmaya engel değil' diyerek Meeks'in fiziksel özellikleri hakkında yorum yapmış, hatta internet dünyasında fotoğraflarının farklı versiyonları oldukça popüler hale gelmişti...
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Meeks'in hapishaneki fotoğrafın ardından yakaladığı ünü, ona bundan sonraki hayatında da yardımcı olacağa benziyor.
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Sosyal medyada 'yakışıklı mahkûm' olarak konuşulan Jeremy Meeks 27 aylık cezasını tamamlayıp iki sene öne hapisten çıkmıştı.
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Melissa Meeks ile evli olan Jeremy Meeks’in gizli aşkı Bodrum tatilinde ortaya çıkmıştı.
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Ünlü kıyafet markası Topshop'un varisi olan Green'in aile servetinin yaklaşık 4 milyar sterlin olduğu konuşuluyor.
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bebek Suçlu evlilik aldatma Chloe Green Jeremy Meeks

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