Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!

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Pek çok kadın Meeks'in ünlü olan fotoğrafının ardından ‘suçlu olmak yakışıklı olmaya engel değil' diyerek Meeks'in fiziksel özellikleri hakkında yorum yapmış, hatta internet dünyasında fotoğraflarının farklı versiyonları oldukça popüler hale gelmişti...