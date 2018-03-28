Elinden yemek düşmüyor, tek başına hareket edemiyordu

300 kiloya ulaşan Amber, erkek arkadaşıyla aynı yatağa sığamayınca kilolu olmaya daha fazla tahammül edemedi ve bir anda tüm hayatını değiştirmeye karar verdi. Evin içinde hareket etmeye çalışırken ailesinden yardım alan Amber, istikrarlı şekilde kilo vermeye başladı ve 121 kilo verdi.

Amber Rachdi'nin muhteşem değişimi

1 / 21 Amber'in zayıflaması için en büyük motivasyon erkek arkadaşı Rowdy'den gelmiş. Çünkü, zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale gelip, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü etkileniyormuş.

2 / 21 Bunun üzerine Amber, kilosunu kontrol altına almak için ‘300 Kiloluk Hayatım' isimli programa başvurmuş. İşte öncesinde ve sonrasında yaşananlarla o muhteşem değişimin hikayesi...

3 / 21 YEDİKÇE MUTSUZ OLUYORDU! Günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu. Hayatı monoton bir hale gelmişti. O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamıyordu.

4 / 21 Son olarak gastrik baypas ameliyatına girmeye karar verdi. Aşırı kilolu olmasından dolayı riskler olsa da kararı kesindi. Erkek arkadaşı Rowdy de endişeliydi.

5 / 21 Ancak operasyona girebilmesi için 10 kilo vermesi gerekiyordu. Amber son derece kararlıydı. Doktoru Nowzaradan'a yakın olabilmek için Teksas'a taşındı.

6 / 21 Sağlıklı şeyler yemeye de başladı. Üç ayda 10 kilo vermeyi başardı ve operasyona alındı.

7 / 21 Amber'ın hayatı yeni başlıyordu. Operasyondan 7 ay sonra Amber toplamda 40 kilo verdi.

8 / 21 Kilo vermek için bir motivasyonu vardı ve spor yapmaya da başladı. Operasyonunun ardından 12 ay geçtikten sonra doktorunu ziyarete gitti.

9 / 21 Doktoru 65 kilo verdiğini görünce gözlerine inanamadı. Dr. Nowzaradan normalde böyle bir şey yapmasa da Amber ile gurur duyduğundan vücudundaki sarkıkları operasyonla almaya ikna oldu.

10 / 21 Bu sırada Amber sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya devam etti. Ayrıca bir terapistle de görüşmeye başladı.

11 / 21 İşte Amber isimli genç kızın kilo verdikten sonra yaşadığı değişim...

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