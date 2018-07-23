Emily Ratajkowski'nin son paylaşımına Kim Kardashian bile yorum yaptı

Sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımayan Emily Ratajkowski, bu kez Kim Kardashian'ın dahi ilgisini çekmeyi başardı.

Emily Ratajkowski'nin son paylaşımı olay yarattı

1 / 15 Emily Ratajkowski kameralar önünde seksi pozlar vermekten hiçbir zaman çekinmedi.

2 / 15 Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.

3 / 15 Güzel model, dün son derece seksi turuncu bir bikiniyle fotoğraflar paylaştı.

4 / 15 Ratajkowski paylaşımında öyle dikkat çekici bir kare paylaşmıştı ki ki Kim Kardashian bile yorum yaptı.

5 / 15 Emily'nin turuncu bikinisi, kendi tasarımlarından oluşan Inamorata Swim markasını taşıyor.

6 / 15 Güzel model, fotoğrafına "Taze çıktı" yorumunu yaptı.

7 / 15 Emily Ratajkowski, sinemacı Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında evlenmişti.

8 / 15 27 yaşındaki Emily ve 30 yaşındaki Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu.

9 / 15 Emily Ratajkowski, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.

10 / 15 Başarılı model, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.

11 / 15 Emily Ratajkowski'nin, Instagram'da 18.6 milyon takipçisi bulunuyor.

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