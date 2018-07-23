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Emily Ratajkowski'nin son paylaşımına Kim Kardashian bile yorum yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.07.2018 07:41 | Son Güncelleme

ABD'li model Emily Ratajkowski Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

Sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımayan Emily Ratajkowski, bu kez Kim Kardashian'ın dahi ilgisini çekmeyi başardı.

Emily Ratajkowski'nin son paylaşımı olay yarattı

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Emily Ratajkowski kameralar önünde seksi pozlar vermekten hiçbir zaman çekinmedi.
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Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.
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Güzel model, dün son derece seksi turuncu bir bikiniyle fotoğraflar paylaştı.
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Ratajkowski paylaşımında öyle dikkat çekici bir kare paylaşmıştı ki ki Kim Kardashian bile yorum yaptı.
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Emily'nin turuncu bikinisi, kendi tasarımlarından oluşan Inamorata Swim markasını taşıyor.
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Güzel model, fotoğrafına "Taze çıktı" yorumunu yaptı.
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Emily Ratajkowski, sinemacı Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında evlenmişti.
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27 yaşındaki Emily ve 30 yaşındaki Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu.
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Emily Ratajkowski, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı.
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Başarılı model, son olarak da I Feel Pretty adlı bir filmde rol aldı.
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Emily Ratajkowski'nin, Instagram'da 18.6 milyon takipçisi bulunuyor.
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emily ratajkowski model instagram sosyal medya

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