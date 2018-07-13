Eski sevgilisini düğününe çağırdı! Sonrasında yaşananlar sosyal medyayı salladı

Ülke gündemine oturan olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Eski sevgilisini düğününe çağırınca...

1 / 17 ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan Hayley Stamper, sevgilisi Alex ile evlenmeye karar verdi. Çift, düğün hazırlıklarına başladı.

2 / 17 Düğünün davetli listesini hazırlarken ani bir dürtü ile geçmişinden gelen, beraber geçirdikleri dönemlerle ilgili birçok anısı olan birini düğüne davet etmeye karar verdi.

3 / 17 Bu kişi, 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Thomas Hoefener'dı. Hoefener’e de davetiye gönderen Hayley, kağıdın üzerine katılım bilgisi ve şarkı önerisi seçenekleri ekledi. Genç adam, davetiyeye herkesi güldüren ve gündeme oturmalarına sebep olan ilginç bir cevap verdi.

4 / 17 ‘Bu şarkıyı çalarsan seninle dans edeceğim’ notuyla istenen şarkı önerisine ‘I Loved Her First’ (Onu ilk ben sevmiştim) şarkısını yazdı. Genç adam eski sevgilinin düğününe bu şekilde gitti.

5 / 17 Eski sevgilisinin yanıtını görünce önce fazlasıyla şaşıran sonra oldukça komik bulan Haley, bu durumu sosyal medyada paylaştı.

6 / 17 Bir anda hızla yayılan olay sonrası Haley mesaj yağmuruna tutuldu. Eski sevgilisini düğününe çağırmasına şaşıranlara, “Biz hala iyi arkadaşız o nedenle çağırdım” diyen Haley, “Onunla dans ettin mi?” sorusuna ise “O kadar da çılgın değilim” dedi.

7 / 17

8 / 17

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17