Flaşlar patladı, gerçekler ortaya çıktı!

Kusursuz bedenini korkusuzca sergileyen güzel popçu, elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Rita Ora sınır tanımadı

1 / 91 Beverly Hills'de gece gezmesine çıkan Rita Ora, kıyafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

2 / 91 27 yaşındaki pop şarkıcısı tüm vücudunu kaplayan transparan elbisesiyle kendisine bakan gözleri şaşı etti.

3 / 91 Dantel elbise, beyaz tülle tamamlanarak yırtmaçla hareketlendirilen dantel elbise gelinlikten ilham alınarak tasarlanmış.

4 / 91

5 / 91

6 / 91

7 / 91

8 / 91

9 / 91

10 / 91

11 / 91

12 / 91

13 / 91

14 / 91

15 / 91

16 / 91

17 / 91 Brit Awards'dan 24 saat sonra İtalya'ya gitmek için harekete geçen Rita Ora, uçakta iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.

18 / 91 Özel jetle uçan güzel şarkıcı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilginç yolculuğunu belgelemekten geri kalmadı.

19 / 91 Hala önceki gecenin etkisinde olduğunu itiraf eden Rita Ora, gideceği yere yolculuğu esnasında hazırlandı.

20 / 91 İşte o yolculuk esnasında yaşananlar...

21 / 91

22 / 91

23 / 91

24 / 91

25 / 91 Ünlü şarkıcının paylaştığı kareleri Photoshop harikası olarak gören kullanıcılar 27 yaşındaki şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tutarken, beğenenlerse albüm kapağı kadar kusursuz bir kare olduğunu savundu.

26 / 91 İddialar karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcının o pozlar...

27 / 91

28 / 91

29 / 91

30 / 91

31 / 91

32 / 91

33 / 91

34 / 91

35 / 91 RITA ORA'NIN ZOR ANLARI 60. Grammy Ödülleri, New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

36 / 91 Elbette ki geceyi görkemli yapan, birbirinden ihtişamlı kıyafetleriyle geceye katılan konuklardı.

37 / 91 Bunların başında da şarkıcı Rita Ora geliyordu.

38 / 91 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, siyah kadife tuvaletiyle kusursuz görünüyordu.

39 / 91 Rita Ora kıyafeti yüzünden zor anlar da yaşadı.

40 / 91 Rita Ora, siyah stilettolarıtyla tamamladığı derin yırtmaçlı elbisesiyle yürümekte zorlandı.

41 / 91 Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ve geceyi kazasız kapatmayı başardı.

42 / 91 Hollywood'daki cinsiyet ayrımcılığını ve taciz olaylarını protesto eden ünlüler kırmızı halıya beyaz güllerle çıktı.

43 / 91 Rita Ora da straplez elbisesinin göğüs kısmına beyaz gül takmayı ihmal etmemişti.

44 / 91

45 / 91

46 / 91 RITA ORA'DAN ÜSTSÜZ PAYLAŞIM Şarkıcı Rita Ora, Grinin Elli Tonu filmini adeta yeniden çekti! 2015 yapımı filmde de küçük bir rolü olan Rita Ora, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla kalp atışlarını hızlandırdı.

47 / 91 27 yaşındaki şarkıcı, Aspen'de ünlü arkadaşlarıyla kayak tatili yapıyor.

48 / 91 Yeni yılı eksi 9 derecelik sıcaklığıyla Aspen'de karşılayan Rita Ora, çırılçıplak bir fotoğrafını paylaştı.

49 / 91 Ora, Damon Baker'ın çektiği fotoğrafın altına şu notu düştü:

50 / 91 "Merhaba ben Rita, tanıştığımıza memnun oldum 2018!"

51 / 91 Yeni yılı Sofia Richie ve Paris Hilton gibi isimlerle karşılayan şarkıcının model arkadaşları da onu yalnız bırakmadı. Aynı yılın Ağustos ayında ise ilk albümünü yayınlayan güzel yıldız, İngiltere'de hemen bir numaraya oturarak müzik piyasasında ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamıştı.

52 / 91 1990 doğumlu Rita Ora, 2012 yılının Şubat ayında DJ Fresh ile birlikte yaptığı "Hot Right Now" adlı şarkıyla üne kavuşmuştu.

53 / 91 2017'Yİ BÖYLE KAPATTI 27 yaşınaki ünlü isim Instagram hesabından sadece tanga giydiği üstsüz fotoğrafını paylaştı. İçindeki serseriyi dinlediğini söyleyen Rita Ora, bu paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

54 / 91 FOTOĞRAFLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR Sansürlemek istediği bölgesini kollarıyla örten Ora, fiziğiyle hayranlarının büyük beğenisini topladı.

55 / 91 ALTIN DİŞ YAPTIRDI Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı altın dişle dikkatleri üzerine çekmişti.

56 / 91 Madonna, Rihanna, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber’da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model Kendall Jenner’ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.

57 / 91 Bu kervana katılan son ünlü ise Rita Ora oldu. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

58 / 91 'ÇÜRÜK DİŞ GİBİ!' Kimi takipçileri ise Rita Ora'nın yaptığı değişimden memnun kalmadıklarını “Çürük diş gibi görünüyor” diyerek gösterdi.

59 / 91 Rita Ora'nın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

60 / 91

61 / 91

62 / 91

63 / 91

64 / 91

65 / 91

66 / 91

67 / 91

68 / 91

69 / 91

70 / 91

71 / 91

72 / 91

73 / 91

74 / 91

75 / 91

76 / 91

77 / 91

78 / 91

79 / 91

80 / 91

81 / 91

82 / 91

83 / 91

84 / 91

85 / 91

86 / 91

87 / 91

88 / 91

89 / 91

90 / 91