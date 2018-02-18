İki hafta boyunca kuyuda mahsur kaldı

Ve işte kurtarılan köpeğin son hali.

Bakın nasıl değiştiler

1 / 313 Bulduklarında ölmek üzereydi.

2 / 313 Bakın şimdiki hal..

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4 / 313 Lhasa Apso cinsi Soldier ismindeki köpek Harriet Chaplin ismindeki bir kadın tarafından İngiltere sokaklarında bulundu.

5 / 313 Harriet başta Soldier’ın köpek olduğunu anlayamadı. Tüyleri birbirine karışmış ve çamurdan suratı görünmeyen köpeğin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu anladı.

6 / 313 Kadın, Soldier’ı hemen veterinere götürdü. Köpeğin tüyleri hem bacağına hem de göz kapaklarına zarar vermişti.

7 / 313 Harriet, Metro’ya “Daha önce böyle bir durumda bir köpeğe rastlamadım. Muhtemelen sokağa terkedilince kimse onunla ilgilenmemişti” dedi.

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9 / 313 İşte sokakta ölmek üzere bulunan köpeğin son hali...

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14 / 313 Arjantin'de zifte bulanmış halde bulunan köpeğin son hali şaşırttı.

15 / 313 Ölüme terk edilen köpek veterinere götürüşerek 5 saat boyunca yıkandı.

16 / 313 Ve işte son görüntüsü.

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20 / 313 Senelerdir bakımsız kalan Hidey'in uzayan tüyleri görenleri şaşkına çevirdi.

21 / 313 Sahibinin yanından alınarak 'Hayvan Kurtarma Birliği Koruma Alanı ve Yaban Hayatı Merkezi'ne kaldırılan Hidey burada tedavi altına alındı.

22 / 313 Merkezdeki görevliler Hidey'i traş etti, bakımını yaptı.

23 / 313 Hidey'in evde kaldığı süre boyunca ziyaret edenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği ve sahibini sürekli uyardıkları kaydedildi.

24 / 313 Hidey'in sahibi 82 yaşındaki Paul Russel'ın kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevinde kalmaya başladığı belirtildi.

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26 / 313 İlk gördüklerinde ne yapacaklarını bilemeyen yardımsever insanlar, bu köpeği bakın nasıl değiştirdi...

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39 / 313 Ölmek üzereyken buldu... Şimdiki haline kimse inanamıyor Aydınlı hayvansever Funda Küçük, ölmek üzereyken bulduğu "Çin aslanı" cinsi köpeği, özel bir bakımla yeniden hayata döndürdü.

40 / 313 Sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan 38 yaşındaki banka çalışanı Funda Küçük, 2 ay önce yol kenarında yaralı halde bir köpek buldu.

41 / 313 Tüylerinin tamamı dökülen ve "Çin aslanı" olduğu sonradan anlaşılan köpeği alıp evine götüren Küçük, hayvanla adeta bir bebek gibi ilgilendi.

42 / 313 Beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu Küçük, hayvan bakımı konusunda kendi çabasıyla edindiği bilgilerle köpeği 2 ay boyunca tedavi etti.

43 / 313 Küçük, tedavi süresinin sonunda tüyleri yeniden çıkan ve görüntüsüyle ilgi toplayan köpeği her gün banyoda elleriyle yıkıyor, iş sonrası yürüyüşe çıkıp birlikte vakit geçiriyor.

44 / 313 Köpeği hayata döndürme serüvenini aktaran Küçük, "Leona" adını verdiği hayvanı ölmek üzereyken bulduğunu, başkalarının "zaten ölecek, boşuna zaman kaybediyorsun" söylemlerine aldırış etmeden köpeği sahiplendiğini söyledi.

45 / 313 Leona'nın da bu süreçte hayata tutunmayı bildiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu: "Leona’yı bulduğumda tir tir titriyordu. Üzerinde hiç tüy yoktu, kaburgaları sayılıyordu. Muhtemelen para verilerek alınmış hastalanınca sokaklara atılmış bir köpek. Onu gördüğüm gibi alıp eve geldim.

46 / 313 İleri derecede uyuzu vardı, kan paraziti vardı. Derisini tedavi ettim. Her gün vitamin verdim. Ben yüzlerce hayvanı kurtardım ama bunun yeri bende ayrı.

47 / 313 İnsanların tiksinip yüzüne bakamayacağı bir haldeydi ama şimdi çok sevimli bir hayvan oldu. Öldü denilecek zamanda yeniden hayat buldu."

48 / 313 Köpeğin ilk haliyle şimdiki hali arasında çok büyük farklar olduğunu dile getiren Küçük, sevgi ve doğru tedaviyle onu yeniden hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

49 / 313 Sokakta görerek yaralarını tedavi ettiği hayvanlara sosyal medya üzerinden aile bulmaya çalıştığını, bu yolla çok sayıda hayvanı hayata döndürdüğünü anlatan Küçük, "Sosyal medyadan paylaştığımda çok sayıda kişi sahiplenmek istedi ama ben veremiyorum.

50 / 313 Ölümüne 5 kaladan bu hale gelmesi çok mutluluk verici. Onunla çok iyi arkadaş olduk. Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Hiçbir maddi değere değişilmeyecek bir his." dedi.

51 / 313 Her hayvanın bir canlı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Küçük, bu konuda insanların bilinçlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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55 / 313 Sesin geldiği noktaya yöneldi, karşılaştığı manzara şoke etti Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.

56 / 313 Yavru kediyi donmak üzereyken fark etti 3 Ocak'ta yaşadığı olayı Facebook sayfasında anlatan Slava adındaki asker, ''karla kaplı yolda birkaç araba dışında kimse yoktu. Camımın açık oluşu onun sesini duymamı sağladı.

57 / 313 Rus askerin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti İlk başta tedirgin bir şekilde yaklaştım. Donmuş kürk topunu andıran bir manzarayla karşı karşıyaydım. Karşımda tüm tüyleri donmuş, ölmek üzere olan bir kedi yavrusu vardı. Hemen arabaya koştum onu bir havluya sardım. Evde vardığımda onun için sıcak battaniye, radyatör ve bir lamba hazırladım'' diye konuştu.

58 / 313 Daha sonra Nika adını verdiği kediyi veterinere götüren asker, ''donan kuyruklarını kesmek zorunda kaldık. Ona yardım etmeye çalıştığımızı biliyor, hiç şikayet etmiyordu.

59 / 313 Ellerimi ve yüzümü yalıyor, bana teşekkür ediyordu. Bu soğuk kış gününde birbirimizi bulduğumuz için çok şanlıyız'' diye ekledi.

60 / 313 Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.

61 / 313 Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.

62 / 313 Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.

63 / 313 Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.

64 / 313 İstanbul Esenyurt'ta henüz 4 aylık olan zavallı köpek Pascal çocuklar tarafından tutkal ve çamura bulandıktan sonra ölüme terk edilmişti.

65 / 313 Pascal'a yapılan korkunç eziyet sadece Türkiye'de değil yabancı basında da manşet olmuştu.

66 / 313 Üzerine sürülen tutkal nedeniyle neredeyse hiç hareket edemeyen, kulağı vücuduna yapışan ve kimyasal maddeler derisine zarar verdiği için tüyleri tamamen kesilen köpeğin hikâyesine birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.

67 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

68 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

69 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

70 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

71 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

72 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

73 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

74 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

75 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

76 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

77 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

78 / 313 Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi

79 / 313 Ve son hali...

80 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

81 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

82 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

83 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

84 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

85 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

86 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

87 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

88 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

89 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

90 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

91 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

92 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

93 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

94 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

95 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

96 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

97 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

98 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

99 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

100 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

101 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

102 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

103 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

104 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

105 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

106 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

107 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

108 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

109 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

110 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

111 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

112 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

113 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

114 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

115 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

116 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

117 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

118 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

119 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

120 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

121 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

122 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

123 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

124 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

125 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

126 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

127 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

128 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

129 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

130 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

131 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

132 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

133 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

134 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

135 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

136 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

137 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

138 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

139 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

140 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

141 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

142 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

143 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

144 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

145 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

146 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

147 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

148 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

149 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

150 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

151 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

152 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

153 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

154 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

155 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

156 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

157 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

158 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

159 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

160 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

161 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

162 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

163 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

164 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

165 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

166 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

167 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

168 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

169 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

170 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

171 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

172 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

173 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

174 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

175 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

176 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

177 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

178 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

179 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

180 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

181 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

182 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

183 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

184 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

185 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

186 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

187 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

188 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

189 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

190 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

191 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

192 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

193 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

194 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

195 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

196 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

197 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

198 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

199 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

200 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

201 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

202 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

203 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

204 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

205 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

206 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

207 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

208 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

209 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

210 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

211 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

212 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

213 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

214 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

215 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

216 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

217 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

218 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

219 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

220 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

221 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

222 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

223 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

224 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

225 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

226 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

227 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

228 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

229 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

230 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

231 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

232 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

233 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

234 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

235 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

236 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

237 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

238 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

239 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

240 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

241 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

242 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

243 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

244 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

245 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

246 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

247 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

248 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

249 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

250 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

251 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

252 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

253 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

254 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

255 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

256 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

257 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

258 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

259 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

260 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

261 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

262 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

263 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

264 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

265 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

266 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

267 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

268 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

269 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

270 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

271 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

272 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

273 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

274 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

275 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

276 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

277 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

278 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

279 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

280 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

281 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

282 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

283 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

284 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

285 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

286 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

287 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

288 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

289 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

290 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

291 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

292 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

293 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

294 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

295 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

296 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

297 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

298 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

299 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

300 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

301 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

302 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

303 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

304 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

305 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

306 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

307 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

308 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

309 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

310 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

311 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...

312 / 313 İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...