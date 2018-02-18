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İki hafta boyunca kuyuda mahsur kaldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.02.2018 14:06 | Son Güncelleme

2 hafta boyunca bir kuyunun içinde mahsur kalan köpek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Ve işte kurtarılan köpeğin son hali.

Bakın nasıl değiştiler

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Bulduklarında ölmek üzereydi.
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Bakın şimdiki hal..
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Lhasa Apso cinsi Soldier ismindeki köpek Harriet Chaplin ismindeki bir kadın tarafından İngiltere sokaklarında bulundu.
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Harriet başta Soldier’ın köpek olduğunu anlayamadı. Tüyleri birbirine karışmış ve çamurdan suratı görünmeyen köpeğin acilen yardıma ihtiyacı olduğunu anladı.
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Kadın, Soldier’ı hemen veterinere götürdü. Köpeğin tüyleri hem bacağına hem de göz kapaklarına zarar vermişti.
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Harriet, Metro’ya “Daha önce böyle bir durumda bir köpeğe rastlamadım. Muhtemelen sokağa terkedilince kimse onunla ilgilenmemişti” dedi.
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İşte sokakta ölmek üzere bulunan köpeğin son hali...
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Arjantin'de zifte bulanmış halde bulunan köpeğin son hali şaşırttı.
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Ölüme terk edilen köpek veterinere götürüşerek 5 saat boyunca yıkandı.
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Ve işte son görüntüsü.
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Senelerdir bakımsız kalan Hidey'in uzayan tüyleri görenleri şaşkına çevirdi.
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Sahibinin yanından alınarak 'Hayvan Kurtarma Birliği Koruma Alanı ve Yaban Hayatı Merkezi'ne kaldırılan Hidey burada tedavi altına alındı.
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Merkezdeki görevliler Hidey'i traş etti, bakımını yaptı.
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Hidey'in evde kaldığı süre boyunca ziyaret edenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği ve sahibini sürekli uyardıkları kaydedildi.
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Hidey'in sahibi 82 yaşındaki Paul Russel'ın kendi bakımını da üstlenemediği için huzurevinde kalmaya başladığı belirtildi.
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İlk gördüklerinde ne yapacaklarını bilemeyen yardımsever insanlar, bu köpeği bakın nasıl değiştirdi...
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Ölmek üzereyken buldu... Şimdiki haline kimse inanamıyor

Ölmek üzereyken buldu... Şimdiki haline kimse inanamıyor
Aydınlı hayvansever Funda Küçük, ölmek üzereyken bulduğu "Çin aslanı" cinsi köpeği, özel bir bakımla yeniden hayata döndürdü.
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Sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan 38 yaşındaki banka çalışanı Funda Küçük, 2 ay önce yol kenarında yaralı halde bir köpek buldu.
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Tüylerinin tamamı dökülen ve "Çin aslanı" olduğu sonradan anlaşılan köpeği alıp evine götüren Küçük, hayvanla adeta bir bebek gibi ilgilendi.
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Beden eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu Küçük, hayvan bakımı konusunda kendi çabasıyla edindiği bilgilerle köpeği 2 ay boyunca tedavi etti.
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Küçük, tedavi süresinin sonunda tüyleri yeniden çıkan ve görüntüsüyle ilgi toplayan köpeği her gün banyoda elleriyle yıkıyor, iş sonrası yürüyüşe çıkıp birlikte vakit geçiriyor.
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Köpeği hayata döndürme serüvenini aktaran Küçük, "Leona" adını verdiği hayvanı ölmek üzereyken bulduğunu, başkalarının "zaten ölecek, boşuna zaman kaybediyorsun" söylemlerine aldırış etmeden köpeği sahiplendiğini söyledi.
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Leona'nın da bu süreçte hayata tutunmayı bildiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu: "Leona’yı bulduğumda tir tir titriyordu. Üzerinde hiç tüy yoktu, kaburgaları sayılıyordu. Muhtemelen para verilerek alınmış hastalanınca sokaklara atılmış bir köpek. Onu gördüğüm gibi alıp eve geldim.
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İleri derecede uyuzu vardı, kan paraziti vardı. Derisini tedavi ettim. Her gün vitamin verdim. Ben yüzlerce hayvanı kurtardım ama bunun yeri bende ayrı.
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İnsanların tiksinip yüzüne bakamayacağı bir haldeydi ama şimdi çok sevimli bir hayvan oldu. Öldü denilecek zamanda yeniden hayat buldu."
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Köpeğin ilk haliyle şimdiki hali arasında çok büyük farklar olduğunu dile getiren Küçük, sevgi ve doğru tedaviyle onu yeniden hayata bağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
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Sokakta görerek yaralarını tedavi ettiği hayvanlara sosyal medya üzerinden aile bulmaya çalıştığını, bu yolla çok sayıda hayvanı hayata döndürdüğünü anlatan Küçük, "Sosyal medyadan paylaştığımda çok sayıda kişi sahiplenmek istedi ama ben veremiyorum.
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Ölümüne 5 kaladan bu hale gelmesi çok mutluluk verici. Onunla çok iyi arkadaş olduk. Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Hiçbir maddi değere değişilmeyecek bir his." dedi.
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Her hayvanın bir canlı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Küçük, bu konuda insanların bilinçlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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Sesin geldiği noktaya yöneldi, karşılaştığı manzara şoke etti

Sesin geldiği noktaya yöneldi, karşılaştığı manzara şoke etti
Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.
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Yavru kediyi donmak üzereyken fark etti

Yavru kediyi donmak üzereyken fark etti
3 Ocak'ta yaşadığı olayı Facebook sayfasında anlatan Slava adındaki asker, ''karla kaplı yolda birkaç araba dışında kimse yoktu. Camımın açık oluşu onun sesini duymamı sağladı.
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Rus askerin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti

Rus askerin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti
İlk başta tedirgin bir şekilde yaklaştım. Donmuş kürk topunu andıran bir manzarayla karşı karşıyaydım. Karşımda tüm tüyleri donmuş, ölmek üzere olan bir kedi yavrusu vardı. Hemen arabaya koştum onu bir havluya sardım. Evde vardığımda onun için sıcak battaniye, radyatör ve bir lamba hazırladım'' diye konuştu.
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Daha sonra Nika adını verdiği kediyi veterinere götüren asker, ''donan kuyruklarını kesmek zorunda kaldık. Ona yardım etmeye çalıştığımızı biliyor, hiç şikayet etmiyordu.
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Ellerimi ve yüzümü yalıyor, bana teşekkür ediyordu. Bu soğuk kış gününde birbirimizi bulduğumuz için çok şanlıyız'' diye ekledi.
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Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.
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Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.
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Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.
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Rusya'nın Yakutsk şehrinde yoldan geçerken ağlama sesi duyan Rus askeri sesin geldiği noktaya doğru yönelince karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü.
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İstanbul Esenyurt'ta henüz 4 aylık olan zavallı köpek Pascal çocuklar tarafından tutkal ve çamura bulandıktan sonra ölüme terk edilmişti.
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Pascal'a yapılan korkunç eziyet sadece Türkiye'de değil yabancı basında da manşet olmuştu.
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Üzerine sürülen tutkal nedeniyle neredeyse hiç hareket edemeyen, kulağı vücuduna yapışan ve kimyasal maddeler derisine zarar verdiği için tüyleri tamamen kesilen köpeğin hikâyesine birçok yabancı sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve işte Pascal'ın adım adım değişimi
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Ve son hali...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
91 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
93 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
94 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
95 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
96 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
97 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
98 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
99 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
100 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
101 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
102 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
103 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
104 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
105 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
106 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
107 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
108 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
110 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
111 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
112 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
113 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
114 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
115 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
116 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
225 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
226 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
227 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
228 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
229 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
230 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
231 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
232 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
233 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
234 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
235 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
236 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
237 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
238 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
239 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
240 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
241 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
242 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
243 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
244 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
245 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
246 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
247 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
248 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
249 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
250 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
251 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
252 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
253 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
254 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
255 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
256 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
257 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
258 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
259 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
260 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
261 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
262 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
263 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
264 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
265 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
266 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
267 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
268 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
269 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
270 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
271 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
272 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
273 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
274 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
275 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
276 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
277 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
278 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
279 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
280 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
281 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
282 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
283 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
284 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
285 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
286 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
287 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
288 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
289 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
290 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
291 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
292 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
293 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
294 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
295 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
296 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
297 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
298 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
299 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
300 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
301 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
302 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
303 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
304 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
305 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
306 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
307 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
308 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
309 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
310 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
311 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
312 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
313 / 313

İşte sahipleri tarafından ölüme terk edilen ancak hayvanseverler tarafından sahip çıkılan hayvanların değişimleri...
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